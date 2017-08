BiH gostuje Kipru u meču gdje su tri boda jedini izbor

U meču 7. kola grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojem Kipar dočekuje Bosnu i Hercegovinu tri boda su jedini izbor za naš tim koji gleda u leđa Grčkoj i Belgiji. Kipar se nada senzaciji koja bi ostavila teoretske šanse za plasman u baraž.

Kvalifikacije za SP, grupa H, 7. kolo: Kipar - BiH (stadion GSP, 20:45 sati, BHRT)

Stanje u grupi H

Kipru nedostaje najbolji defanzivac, BiH jača za Šimunovića

U napadu Džeko i Ibišević?

Interes nije veliki

Da, i Kipar se još uvijek nada drugom mjestu. I tu nema potcjenjivanja ni podsmijavanja, jer ako iko zna kako Kipar može iznenaditi i doći na prag plasmana u baraž, onda je to reprezentacija BiH. U kvalifikacijama za Euro 2016. slavili su u Zenici, pa smo u posljednjem kolu kvalifikacija protiv njih igrali za plasman u baraž . Da je Kipar slavio tog 13. oktobra u Nikoziji, u svojoj najvećoj utakmici u historiji, išao bi u baraž umjesto BiH. Na sreću, mi smo slavili uz dosta muke rezultatom 3:2 Kipru je stalo do večerašnje utakmice i ovih kvalifikacija, a jedan od dokaza za to je smjena na selektorskoj klupi nakon 6. kola. Iako su slavili u gostima protiv Gibraltara u prošlom kolu, igrači Kipra su ostali bez selektora Christakisa Christoforoua. Djeluje sasvim opravdano, jer do pobjede su stigli u 87. minuti, a slavili su rezultatom 2:1. Trenuci su dijelili Gibraltar od osvajanja prvog boda u kvalifikacijskim mečevima.Christoforou je reprezentaciju Kipra preuzeo nakon kvalifikacija za Euro 2016. od Pambosa Christodouloua, čovjeka koji nam je s Kiprom nanio onaj poraz u Zenici i koji je doveo Kipar na prag baraža.Novi trener Kipra je izraelski stručnjak Ran Ben Shimon. Njegov najveći uspjeh u karijeri je osvajanje izraelske Premier lige 2012. godine, pogotovo zbog toga što je ligu osvojio predvodeći FC Ironi Kiryat Shmona, klub kojem je to jedina titula nacionalnog prvaka u historiji. Nakon toga, Ben Shimon je prvi put u fudbalskoj karijeri radio na Kipru. Preuzeo je AEK Larnacu s kojom je zauzeo treče mjesto u sezoni 2012/13. U maju 2013. godine vratio se u rodnu zemlju gdje je vodio tri kluba bez većih uspjeha, a onda je u julu ove godine preuzeo Kipar.Njegova veza s našom zemljom uspostavljena je i prošle godine kada je kao trener Beitar Jerusalema izbacio Slobodu iz 1. pretkola kvalifikacija za Evropsku ligu.Izraelac sigurno ima veliki motiv da na što bolji način započne svoju eru na mjestu selektora Kipra, odnosno svoju selektorsku eru, jer do sada je radio samo u klubovima. Realtivno je mlad trener, ima 46 godina i može poslužiti kao pozitivna "šok terapija" za svoju selekciju. Nadamo se da to neće biti večeras. No, opreza ne smije nedostajati.Belgija u ovom kolu dočekuje Gibraltar. Pitanje je samo kojom će gol-razlikom pobjediti, a neupitno je da će zadržati prvo mjesto na tabeli. Trenutno ima 16 bodova.Grčka s 12 osvojenih bodova dočekuje Estoniju, dok BiH s 11 bodova gostuje Kipru koji ima sedam bodova. Estonija je peta s četiri boda, a Gibraltar posljednji i bez bodova.Kipar nadu u ove kvalifikacije može probuditi novom senzacijom protiv našeg tima, jer će do kraja kvalifikacija dočekati i Grčku koja će prethodno igrati protiv Belgije. Tu leže minimalne šanse da Kipar posljednje kolo, u kojem gostuje Belgiji, dočeka kao reprezentacija koja ima šanse za plasman u baraž.Naš tim, ipak, ne smije ni pomišljati na senzaciju Kipra, jer bi kiks u večerašnjoj utakmici ostavio vjerovatno samo matematičke šanse za plasman u baraž, odnosno u Rusiju na Mundijal. Nakon Kipra, slijedi nam gostovanje Gibraltaru pa domaći meč protiv Belgije i gostovanje Estoniji.Kipar u ovom meču ne može računati na suspendovanog štopera Standarda iz Liegea Konstantinosa Laifisa koji ima parne žute kartone. On je jedan od samo dva igrača Kipra čija tržišna vrijednost prema podacima Transfermarkta prelazi iznos od jednog miliona eura. Ovaj štoper Standarda procjenjuje se na vrijednost od 2,7 miliona eura.Najveća prijetnja po naš tim bit će Pieros Sotiriou, napadač koji je već sakupio 13 nasupa za Kopenhagen u ovoj sezoni, pri čemu je sedam puta bio starter, a postigao je tri pogotka. Njegova vrijednost iznosi 2,25 miliona eura.BiH će u ovom meču biti jača za štopera Celtica Jozu Šimunovića koji je krajem jula dobio dozvolu FIFA-e za nastup u državnom dresu naše reprezentacije. On je u prošloj sezoni bio standardni član prve postave škotskog prvaka, a to je bio i ove sezone do 16. augusta. Od tada je propustio tri meča svog tima.Selektora Mehmeda Baždarevića može ohrabriti podatak što su skoro svi igrači sa spiska od 24 imena koja konkurišu za mečeve protiv Kipra i Gibraltara (3. septembar) standardni u svojim klubovima. To se ne odnosi jedino na Ervina Zukanovića (bez minutaže za Genou), Riada Bajića (21 minuta za Udinese) i Kenana Kodru (46 minuta za Mainz). Usput, Kodro ima problema sa zglobom i možda neće biti u opcijama za večerašnji meč.Dosadašnje iskustvo govori da će naš napad večeras predvoditi Edin Džeko i Vedad Ibišević, dvojac koji od početka ere Safeta Sušića pa tako i u eri Mehmeda Baždarevića, samo u rijetkim slučajevima, obično zbog povrede ili suspenzije, nije počinjao kvalifikacione mečeve našeg tima.Dakle, očekuje se ponovo formacija 4-4-2. Na golu će stajati Asmir Begović, na krilnim pozicijama će vjerovatno igrati Senad Lulić i Edin Višća, na lijevom beku Sead Kolašinac, dok će štoperski par vrlo moguće činiti Jozo Šimunović i Toni Šunjić. Ostaje pitanje ko će popuniti mjesto desnog beka (Ermin Bičakčić ili Ognjen Vranješ) te mjesto centralnog veznog uz Miralema Pjanića.Potencijalni sastav našeg tima: Begović - Vranješ, Šunjić, Šimunović, Kolašinac - Višća, Pjanić, Cimirot, Lulić - Džeko, Ibišević.Slično kao i pred prvi meč protiv Kipra, ni ovaj put navijačka atmosfera nije na viskom nivou . Tome u prilog ide činjenica da Kipar nije atraktivan protivnik te da su očekivanja od našeg tima tokom posljednjih godina znatno porasla tako da je pobjeda jedino o čemu navijači razmišljaju.Također, javnost ipak najviše razmišlja o meču protiv Belgije u 9. kolu koji bi vjerovatno mogao odrediti našu sudbinu u ovim kvalifikacijama koje smo doveli pod veliki znak pitanja nakon remija protiv Grčke (0:0) u 6. kolu.Meč u Nikoziji će suditi sudija Andre Marriner iz Engleske, a pomagat će mu sunarodnjaci Lee Betts i Simon Peter Bennet. Četvrti sudija bit će Craig Pawson.Utakmica na stadionu GSP počinje večeras u 20:45 sati, a možete je pratiti u direktnom prijenosu na BHRT-u.