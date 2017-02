Na videoservisu YouTube, tačnije na zvaničnom kanalu GNK Dinamo, objavljen je snimak crossbar challenge (gađanje prečke) duela u kojem su se u preciznosti takmičili nogometaši Modrih i bh. reprezentativci Amer Gojak i Armin Hodžić.

Na videoservisu YouTube, tačnije na zvaničnom kanalu GNK Dinamo, objavljen je snimak crossbar challenge (gađanje prečke) duela u kojem su se u preciznosti takmičili nogometaši Modrih i bh. reprezentativci Amer Gojak i Armin Hodžić.

Cilj izazova je bio jednostavan, a to je pogoditi prečku što više puta iz pet pokušaja. Svoje nogometne "nišanske sprave" su testirali i demonstrirali preciznost naši Gojak i Hodžić.



"Spreman kao puška. Ja sam Amer Gojak i ovo je Dinamo crossbar challenge", rekao je Gojak na početku videa te istakao da puše vjetar, što mu je naravno otežalo posao. Ipak, prečka se zatresla dva puta.



Potom se predstavio i Armin Hodžić te samouvjereno počeo izazov. On je bio uspješniji od svog sunarodnjaka i saigrača te je tri puta pogodio prečku.



"Frajer vježbao prije ovoga, je li moguće ovo. Snimanje u dva, on došao u jedan, vježba ovdje", rekao je u šaljivom tonu Gojak, dok se Hodžić zadovoljno smijao i proslavljao uspjeh poput zvijezde Real Madrida Cristiana Ronalda.