Benfica je u prvom susretu osmine finala Lige prvaka savladala Borussiju iz Dortmunda rezultatom 1:0, a susret su obilježili junak Ederson i tragičar meča Aubameyang koji se u više navrata osramotio na ovom susretu.

Prvu priliku na meču imao je Dortmund u 10. minuti kada je Aubameyang promašio nemoguće. Izašao je sam na Edersona i šutirao sa desetak metara, golman Benfice je bio savladan, ali je lopta otišla preko prečke.



U 23. minuti Dembele je pokušao dovesti goste u vodstvo, ali je Ederson odlično odbranio njegov udarac sa samo pet metara i odbio loptu u korner. Aubameyang je potom promašio još jednu dobru šansu u 38. minuti susreta i to je bilo sve od uzbudljivih dešavanja u prvom poluvremenu.



Promašaje gostiju Benfica je kaznila početkom drugog poluvremena. U 49. minuti Pizzi je izveo korner s desne strane, Luisao je glavom prebacio loptu do Mitrogloua koji sa samo metar pogađa Dortmundovu mrežu za 1:0.



Samo minutu kasnije Dormtund je imao novu veliku priliku. Nakon velike greške odbrane Benfice Aubameyang je imao veliku priliku, ali je njegov udarac odbranio fantastični Ederson. U 56. minuti Piszczek je pokušao sa oko 25 metara, ali je Ederson zaustavio i njegov šut.







Najbolju priliku za postizanje pogotka gosti su dobili u 58. minuti kada je Fejsa igrao rukom u svom kaznenom prostoru i sudija Rizzoli je pokazao na bijelu tačku. Odgovornost na sebe je preuzeo Aubameyang, no Gabonac je još jednom bio tragičar. Iz penala je šutirao po sredini gola, a njegov šut je bez ikakvih problema odbranio Ederson.



Trener gostiju Tuchel je nakon svih tih Aumabeyangovih promašaja bio prinuđen napraviti izmjenu i umjesto njega u igru u 62. minuti ubaciti Schurrlea.



U 70. minuti nakon Dembeleovog kornera najviši u kaznenom prostoru domaćina bio je Piszczek, no šutirao je pored gola.



Posljednju priliku na meču Dortmund je imao u 84. minuti kada je rezervista Pulišić šutirao, a Ederson je upisao svoju četvrtu veliku odbranu na meču.



Uzvratni susret se igra 8. marta u Dortmundu.