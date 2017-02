U posljednjem susretu 26. kola italijanske Serie A Fiorentina je na "Artemio Franchiju" dočekala Torino, a susret je završen rezultatom 2:2.

U derbiju sredine tabele ekipa iz Firence je došla u vodstvo već u osmoj minuti susreta. Nakon akcije po desnoj strani lopta se odbila do Borja Valera koji sa pet metara šutira iz voleja, golman gostiju Hart je odbio loptu, no ona dolazi do Saponare koji je iz voleja šalje u mrežu.U 38. minuti susreta Viole su udvostručile prednost. Borja Valero je izveo korner, a Nikola Kalinić je u petercu nadvisio Antonija Barrecu i pogodio za 2:0.Belotti je imao veliku priliku za smanjenje vodstva domaćina u 62. minuti, no iz penala je pogodio samo prečku. Napadač Torina se iskupio u 65. minuti kada je na Morettijevu rečenicu postigao svoj 18. gol u prvenstvu za 2:1.Konačnih 2:2 postavio je Belotti u 85. minuti susreta kada je na Basellijevu asistenciju iz prve pogodio Tatarusanuovu mrežu.To je napadaču Torina bio 19. pogodak u Seriji A čime se izjednačio na prvom mjestu liste strijelaca sa Edinom Džekom i Gonzalom Higuainom.