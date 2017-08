Beckham nakon oproštaja Rooneyja: Bila mi je čast biti kapiten ekipe koja je imala Waynea

Iskusni engleski napadač Wayne Rooney u srijedu je saopćio da više neće nositi dres reprezentacije Engleske nakon što je odigrao 119 utakmica. Njegova odluka je rezultirala brojnim reakcijama stručnjaka, kolega i navijača, a danas se oglasio i njegov bivši saigrač David Beckham.

Popularni Becks je prilično emotivno doživio Rooneyjev oproštaj.



"Kada je ovaj mladi dječak sa samo 17 godina zaigrao prvu utakmicu za svoju zemlju, činilo se kao da je za Englesku igrao godinama. Imao sam čast da budem kapiten ekipe koja je imala Waynea Rooneyja, jer kao kapiten želite igrače s mnogo strasti, želje i pobjedničkog mentaliteta. To je imao Rooney pa je zbog toga obarao klupske i reprezentativne rekorde. Žao mi je što prestaje igrati za Englesku, jer jedan od razloga što ga naši navijači toliko vole je to koliko njemu znači dres s tri lava. Nedostajat će nam. Wayne je bio poseban talent, sada je poseban talent i ostat će takav. 119 out", napisao je Beckham.



Rooney će se nakon svoje odluke posvetiti isključivo Evertonu.