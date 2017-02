Baždarević za Klix.ba: Džeko i Pjanić su sjajni, a situacija Medunjanina i Spahića je hendikep

Selektor nogometne reprezentacije BiH Mehmed Baždarević je u fazi priprema za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i utakmicu protiv Gibraltara, pomno prati svoje izabranike i neka nova imena, a u razgovoru za portal Klix.ba je komentarisao zimske transfere i igre pojedinih Zmajeva.

Mehmed Baždarević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Selektor nogometne reprezentacije BiH Mehmed Baždarević je u fazi priprema za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i utakmicu protiv Gibraltara, pomno prati svoje izabranike i neka nova imena, a u razgovoru za portal Klix.ba je komentarisao zimske transfere i igre pojedinih Zmajeva.