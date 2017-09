Baždarević: Razmišljamo o pozivanju Medunjanina, povreda Prcića je veliki peh

Foto: EPA

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević nalazi se u velikim problema s obzirom da je sedam dana prije ključne utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji ostao bez povrijeđenog Miralema Pjanića, ali možda i Sanjina Prcića koji je također doživio povredu.

Baždarević kaže kako bi u kombinaciju za meč protiv Belgije mogao ući Haris Medunjanin te da će odluku donijeti veoma brzo, a također je dodao da mu je jako žao zbog povrede Sanjina Prcića te da se nada da bi mogao biti spreman za meč protiv Belgije.



"Nažalost, imamo to što imamo. U tu kombinaciju može doći i Haris Medunjanin, vjerovatno svi tako razmišljamo. Što se tiče Sanjina Prcića, igrao je izvanredno, kao nikada u karijeri. Ukoliko se potvrdi da je povrijeđen, to će stvarno biti veliki peh. Uskoro ću ga kontaktirati, trenutno je na seansi pa kada završi želim čuti o čemu se tačno radi", rekao je Baždarević za Klix.ba.



Nakon povrede Pjanića, ali i Prcića, selektor će biti uvjetovan na promjenu svih dosadašnjih zamisli koje je imao za meč protiv Belgije, a kako kaže, ostaje pri stavu da možemo stići do pobjede ukoliko svaki igrač ostavi srce na terenu.



"S obzirom na povrede, odmah moramo tražiti druge solucije i razmišljati kako dalje. Ostajem vjeran svemu što smo ranije konstatovali, ekipa će i dalje igrati s 11 igrača na terenu i na klupi će biti igrači koji će u svakom trenutku biti spremni za igru, koji će ostaviti srce na terenu kako bi ostvarili pobjedu", završio je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Podsjećamo, meč između naše reprezentacije i Belgije na rasporedu je u subotu 7. oktobra na stadionu Grbavica s početkom u 18 sati.