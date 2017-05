Baždarević: Protiv Grčke trebamo odigrati agresivno, uz našu publiku možemo do pozitivnog rezultata

Selektor seniorske nogometne reprezentacije BiH Mehmed Baždarević je danas objavio spisak igrača koji su u kombinaciji za utakmicu protiv Grčke u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a potom je s novinarima razgovarao o izuzetno važnom susretu koji očekuje naše Zmajeve.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Baždarević je napravio nešto širi spisak , jer je spremnost pojedinih igrača upitna. Cilj je postići dobru formu prije važnog susreta."Ima još utakmica u prvenstvima, neki su pod upitnikom za Grčku. Đurić je otpao, na liječenju je ponovo, Milićević i Vršajević su također imali problema, ali ćemo za vikend znati da li će biti spremni za utakmicu. Bilo je igrača koji su više igrali, neki malo, a pojedinci nikako. Na nama je da pronađemo optimalnu formu za ono što nas čeka. Bit će jako važno kako ćemo odraditi treninge. Pitanje je u kakvoj će formi doći oni koji nisu igrali, ali se nadam da ćemo na najbolji način obaviti pripreme", izjavio je Baždarević.Od prijateljske utakmice prije susreta s Grcima neće biti ništa."Direktor reprezentacije BiH Elmir Pilav i ja smo planirali prijateljsku utakmicu za 2. ili 3. juni, ali uslovi reprezentacije Senegala to nisu omogućili, kao što je igranje u drugoj zemlji. Nadam se da ćemo kroz treninge pronaći pravu formu te da će naši igrači, koji igraju u odličnoj formi, to pokazati i protiv Grčke", rekao je selektor.Grčku izuzetno respektuje, ali se uz pomoć publike nada pozitivnom rezultatu."Grčka je sada bolja reprezentacija, bit će dobro organizovani u Zenici. Mi ne trebamo srljati, nego pametnom i agresivnom igrom doći do povoljnog rezultata zajedno s našom publikom. Na provokacije ne smijemo nasijedati, važno je da kontrolišemo utamicu", kazao je Baždarević.Odbrana je oslabljena odustvom Emira Spahića, kojeg nema već dugo, ali i suspendovanog Seada Kolašinca."Nedostaje nam Spahić, pravi vođa i lider, teško nam se suočiti s tom istinom. Fali i Kolašinac, koji je u sjajnoj formi. Nastojat ćemo iskoristiti ostale igrače poput Zukanovića, Lulića, Bičakčića. Razmišljali smo i o drugim rješenjima, ali ne smijemo eksperimentisati, nego se odlučiti za iskustvo i onog ko može najbolje odgovoriti zadacima", dodao je selektor Zmajeva.Kratko je komentarisao i povratak Harisa Medunjanina u reprezentaciju BiH nakon što je ovaj igrač prešao u Philadelphiju Union i karijeru nastavio u MLS ligi."Medunjanin igra daleko, ali mi želimo iskoristiti njegovo iskustvo", jasan je bio Meša.On vjeruje da će Zmajevi zaigrati na SP u Rusiji."Šanse su otvorene i za prvo i za drugo mjesto, sve je moguće u nogometu. Nadam se većem optimizmu, realno je očekivati dobar rezultat protiv Grčke, sudbina je u našim rukama", završio je Baždarević.BiH dočekuje Grčku na stadionu Bilino Polje u Zenici 9. juna.1. Belgija 132. Grčka 113. BiH 104. Kipar 45. Estonija 46. Gibraltar