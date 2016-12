Baždarević: Optimističan sam i realan, cilj je odlazak na SP

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević, sumirajuću u cjelini godinu na izmaku, kazao je da je zadovoljan učinjenim, počevši od samih igrača, stručnog štaba i Nogometnog saveza BiH.

Mehmed Baždarević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević, sumirajuću u cjelini godinu na izmaku, kazao je da je zadovoljan učinjenim, počevši od samih igrača, stručnog štaba i Nogometnog saveza BiH.

U ovoj godini reprezentacija BiH odigrala je ukupno devet utakmica i ostvarila šest pobjeda, uz jedan remi i dva poraza. Godinu je počela sa dvije pobjede u prijateljskim utakmicama protiv Luksemburga i Švicarske, a prvi poraz uslijedio je protiv Španije.



Reprezentativci BiH su ove godine imali uspješan nastup na Kirin kupu u Japanu, gdje su u izmijenjenom sastavu i bez nekoliko standardnih reprezentativaca osvojili prvo mjesto. U polufinalu su nakon izvođenja penala pobijedili Dansku a u finalu selekciju Japana, predvođenu bh. stručnjakom Vahidom Halilhodžićem.



Ohrabreni odličnim nastupima i dobrim rezultatima nogometaši BiH u septembru su počeli kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Rusiji i u prvom meču u Zenici deklasirali Estoniju s 5:0.



No, uslijedio je težak poraz od Belgije od 4:0, ali je optimizam u bh. tim vratila pobjeda protiv Kipra 2:0 te remi u Atini protiv Grčke 1:1.



BiH nakon četiri utakmice ima sedam bodova i na trećem je mjestu s dvije pobjede, jednim remije i porazom. Za drugoplasiranom Grčkom zaostaje tri boda, a pet u odnosu na lidera na tabeli grupe H Belgiju. Baždarević ističe da je relativno zadovoljan dosadašnjim kvalifikacijama ali da bi bio mnogo sretniji da je u Grčkoj ostvarena pobjeda. Gorak ukus u ustima ostavlja poraz od Belgije, najviše zbog "kompletno promašene utakmice".



"Sigurno da bi sa ta dva dodatna boda bila još ljepša slika. Ostaje utakmica protiv Belgije u grlu još uvijek, ne zbog poraza, nego zbog kompletno promašene utakmice. Da li reprezentacija igra bolje, ja mislim da. Znamo da smo izgubili važne igrače kao što je Muhamed Bešić na određeno vrijeme, Mensur Mujdža, Zvjezdan Misimović...", rekao je selektor najboljih bh. nogometaša.



Dodaje da nastoji uvesti nove, mlade, progresivne igrače, te da je nekima već dato više prostora, kao što je igrač Sarajeva Haris Duljević.



"Ne smijemo zaboraviti Japan (Kirin kup) koji je na mene, a mislim i na sve ljude u BiH ostavio veliki dojam. To je bio prvi trofej i mislim da je slika nakon toga bila izuzetno pozitivna", precizirao je Baždarević.



Ističe da sa stručnim štabom konstantno prati nove igrače, koji bi mogli biti reprezentativni kvalitet, dodavši da je potreban trud i vrijeme da se pronađu novi igrači.



"Činimo sve. Željeli bismo da to budu igrači iz domaće lige. Novi je bio Duljević, popratili smo i Samira Memiševića, kojeg sam ja i zvao već na neka okupljanja, ali nam nije cilj da zovemo nekoga da bismo zadovoljili kvotu, nego one koji zaslužuju. Moja razmišljanja od prvoga dana su da je potrebno pobjeđivati danas ali misliti na ono što će se dešavati sutra i kad mi ne budemo tu", poručio je Baždarević.



Nedavno je FIFA-in Komitet za status igrača prihvatio zahtjev koji su uputili Nogometni savez BiH i Daniel Pavlović, za promjenu sportskog državljanstva. Zvanična potvrda da Pavlović ima pravo nastupa za reprezentaciju BiH stigla je u NSBiH.



Pavlović je rođen 22. aprila 1988. godine u Švicarskoj, za koju je i nastupao u mlađim kategorijama. Trenutno je član italijanskog kluba Sampdorija, a selektor Baždarević za njega ima riječi hvale.



"Čim igra standardno u Italiji jasno je. Radi se o lijevom bočnom igraču, koji ima izuzetno kvalitetnu lijevu nogu, šut za igrača te pozicije. Igrač je koji može igrati više pozicija, nastupao je za sve selekcije Švicarske do mlade kategorije. Tamo se i rodio. Izrazio je želju da igra za BiH i smatram da to može biti jedan plus", pojasnio je.



Kada je u pitanju Muhamed Bešić, bitna karika u selektorovoj kombinatorici, ističe da se nada da će se nogometaš Evertona što prije vratiti na teren.



"On je jako bitan igrač, jedan od ključnih. U mom mandatu mislim da je odigrao dvije utakmice. Da je on u prethodnim utakmicama s nama bio vjerovatno bi to druga muzika bila. Nadam se da će što prije vratiti jer nam je potreban i kao čovjek i kao igrač. Sigurno da će potrajati njegov povratak, jer je povreda teška. Pratimo i činimo sve što je u našoj moći da on bude spreman", objasnio je Baždarević.



Osvrnuo se i na igre dva ponajbolja bh. reprezentativca, koja nastupaju za Juventus i Romu, Miralema Pjanića i Edina Džeku, istakavši da je zadovoljan njihovom igrom.



Kazao je da su njih dvojica u reprezentativnom dresu dali sve od sebe, te da svojim klubovima mnogo doprinose.



"Edin se vratio na najbolji mogući način, pokazao je da su kritike neumjesne i vrlo bezobrazne, jer se radi o izuzetnom igraču. Miralem je promijenio klub, ali on je na različitim pozicijama pokazao da je vanserijski igrač. Međutim, tu je i pitanje vremena, novi klub, adaptacija, novi način rada, saigrači… Nadam se da će postati igrač koji je neophodan u igri Juventusa", obrazložio je selektor.



Potcrtao je da su očekivanja za narednu godinu uvijek velika, ali i upozorio da svi moraju biti još jači i čvršći. Kako je rekao, od svojih izabranika očekuje da svaku utakmicu odigraju maksimalno.



"Često ponavljam da ovaj dres, koji nosimo, zaslužuje da damo sve od sebe. Narednu utakmicu u kvalifikacijama očekuje nas Gibraltar. Znamo da je to lakši protivnik, ali poslije toga da se moramo što bolje pripremimo za Grčku. Te dvije utakmice moramo realizirati onako kako treba i poslije toga sigurno može biti jaka smjernica šta nas dalje čeka. Ako odigramo onako kako bismo željeli, kako ja zamišljam protiv Grčke, mislim da realno možemo očekivati da ispunimo naš cilj a to je odlazak na svjetsko prvenstvo", rekao je.



Smatra da je svaka utakmica ključna, ali da meč koji otvara perspektivu je vjerovatno Grčka, a onda će i ambicije rasti. Kategoričan je da se ta utakmica mora pobijediti, ali do tada ima vremena, osvrnuvši se na neke faktore koji bi mogli imati utjecaj do tada a to su u kakvoj će formi biti nogometaši.



"Ja se nadam da ćemo s nekim novim licima napraviti ono što treba da pobijedimo tu utakmicu. Uvijek sam optimista, ali i realan", prokomentarisao je Baždarević.



Osvrnuo se i na kaznu FIFA-e, po kojoj je suspendiran s dvije utakmice zabrane vođenja nacionalnog tima zbog ponašanja tokom meča Grčke i BiH, koja se igrala u Pireju 13. novembra. Selektor BiH je suspendiran za narednu utakmicu protiv Gibraltara, a drugi meč suspenzije je uslovan.



"Ne mogu komentirati suspenziju jer ne znam razlog. Još uvijek nisam dobio izvještaj zbog čega sam kažnjen, a tada ću o tome govoriti. Ako je nesportsko ponašanje braniti svoju ekipu i državu onda neka me kazne. Ali ne bih o tome", zaključio je selektor nogometne selekcije Bosne i Hercegovine.



BiH narednu utakmicu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine igra 25. marta, kada će biti domaćin Gibraltaru. Nakon toga u Zenici dočekuju Grčku (9. juni), potom gostuje Kipru (31. august) , pa Gibraltaru (3. septembar). U posljednje dvije utakmice kvalifikacijama Baždarevićevi izabranici će 7. oktobra ugostiti Belgiju, a tri dana kasnije kvalifikacije okončati gostovanjem u Estoniji.