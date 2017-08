Baždarević nakon objave spiska Zmajeva: Imamo veći izbor u odbrani, raduje Lulićeva forma

Mehmed Baždarević (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine je nakon objave današnjeg spiska igrača za utakmice protiv Kipra i Gibraltara izjavio kako su pred našom reprezentacijom izuzetno teške utakmice u kojima će biti potrebna dobra spremnost.

Baždarević je današnjim spiskom pozvao 25 igrača i pet golmana, ali nakon prvenstvenih utakmica spisak će biti smanjen na 23 imena. On je u izjavi za medije nakon današnje konferencije kazao kako imaju širinu koja je bolja nego je to bilo u utakmici protiv selekcije Grčke.



"Nadam se da ćemo ovu širinu imati i do 28. augusta kada je predviđen dolazak igrača na Kipar, gdje ćemo imati pripreme. Spisak je širi jer igrači imaju još dvije ili tri utakmice do samog dolaska na okupljanje, a raduje nas što nam je zadnja linija šira i bolja u odnosu za utakmicu protiv selekcije Grčke", kazao je Baždarević.



Selektora raduje i dobar nastup Senada Lulića s obzirom na to da se radi o bitnoj poziciji u našem timu gdje je forma izuzetno bitna.



"Velika je stvar kada naši igrači na tim pozicijama, koje su važne u utakmici protiv Kipra, igraju dobro, kao što je slučaj s Lulićem koji je vratio svježinu. Očekujem da oni budu nosioci naše igre. Sigurno neće biti lako i nećemo lako proći", dodao je Baždarević.



Informacija o selekciji Kipra selektoru i stručnom štabu naše reprezentacije ne nedostaje. Baždarević je pozvao na opreznost s obzirom na to da se radi o motivisanoj ekipi koja igra na domaćem terenu u odgovarajućim vremenskim uvjetima i dobrim motivima.



"Na nama je da se u ta tri dana najbolje pripremimo i uradimo ono što najbolje možemo te napravimo ono što svi očekujemo", izjavio je Baždarević.



Na pitanje novinara o suspenziji Bilinog Polja i utakmici protiv Belgije, Baždarević je istakao kako im je svima to teško palo, ali da još ne razmišljaju o toj utakmici i gdje će se igrati.



"Nadam se da će utakmica protiv Belgije biti odlučujuća i najmanje je važno gdje će se igrati", poručio je Baždarević.



Za kraj je dodao kako bi volio da je na spisku još igrača iz domaće lige koji bi svojim igrama na terenu zaslužili poziv te da se nada da će ih u budućnosti biti još više.