Nogometaši Bayerna upisali su sigurnu pobjedu u utakmici osmog kola Bundeslige na svom terenu protiv Freiburga rezultatom 5:0 te tako na sjajan način otvorili četvrti trenerski mandat Juppa Heynckesa na klupi bavarskog kluba.

Domaći su u vodstvo stigli već u osmoj minuti. David Alaba je prošao po lijevoj strani, ubacio loptu za Thomasa Mullera, a ispred napadača Bayerna loše reagovao Schuster koji je loptu poslao u svoju mrežu.Do drugog pogotka Bayern je stigao u 42. minuti kada je Coman postigao gol za 2:0, da bi u 63. minuti Thiago Alcantara postigao svoj prvi, a za Bayern treći pogodak. Bavarci su do kraja meča postigli još dva pogotka i to preko Lewandowskog u 75. minuti i Kimmicha u 94. minuti.Veoma bitnu pobjedu upisali su igrači Schalkea na gostovanju kod Herthe. Gostima je posao itekako olakšan u 44. minuti kada je Haraguchi dobio direktan crveni karton što su Rudari znalački iskoristili u nastavku utakmice.Prvo je Goretzka pogodio za vodstvo svoje ekipe s bijele tačke, a drugi pogodak za Schalke postigao je Austrijanac Burgstaller u 78. minuti susreta.Treću pobjedu u sezoni upisala je i ekipa Mainza protiv HSV-a rezultatom 3:1. Domaći su u vodstvo stigli u drugoj minuti kada Maxim pogađa za 1:0, da bi sedam minuta nakon toga Walace vratio stvari na početak.Pitanje pobjednika riješeno je u prvih 15 minuta drugog poluvremena kada su prvo Bell u 52. minut, a nakon toga Latza u 58. minuti postavili konačnih 3:1. Do kraja su gosti samo smanjili rezultat na 3:2, a strijelac pogotka bio je Sejad Salihović s bijele tačke. On je u igru ušao u 79. minuti, dok je kod Mainza u 88. minuti priliku za igru dobio Kenan Kodro.U ostalim utakmicama Frankfurt je slavio na gostovanju kod Hannovera rezultatom 2:1, dok je Hoffenheim na svom terenu odigrao 2:2 protiv Augsburga.