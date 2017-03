Bayern se rutinski plasirao u četvrtfinale Lige prvaka nakon što je na Emiratesu razbio Arsenala sa 5:1 i na taj način slavio identičnim rezultatom kao u prvom susretu u Minhenu.

Arsenal je od početka meča napadao, a prvu priliku propustio je Giroud u 13. minuti kada je glavom šutirao za malo pored Neuerovog gola.



Nakon 20 minuta susreta na semaforu je stajalo 1:0 za domaću ekipu. Walcott je prošao po desnoj strani, došao pred peterac gostiju i iskosa sa desne strane šutirao u bliži ugao i "probio" Neuera za vodstvo Topnika.



Walcott je mogao udvostručiti prednost u 34. minuti, no bio je neprecizan. Prvu veliku priliku za Bayern imao je Lewandowski u 39. minuti, ali ni on nije uspio šutirati po golu.



I u drugom poluvremenu Topnici su nastavili sa napadima, a već u trećoj minuti nastavka Ramsey je pronašao Girouda koji neometan sa pet metara šutira visoko preko gola.



Samo minutu kasnije Hummels je postigao izjednačujući pogodak, ali je on opravdano poništen zbog ofsajda u kojem se našao štoper Bayerna.



Kraj Arsenalovih nada desio se u 54. minuti kada je Koscielny srušio Lewandowskog u kaznenom prostoru, a sudija Sidiropoulos je pokazao na bijelu tačku pokazavši najprije žuti, a potom i crveni karton kapitenu Arsenala zbog prigovora.



Siguran sa bijele tačke bio je Lewandowski za 1:1 i definitivnu ovjeru prolaska Bavaraca u četvrtfinale Lige prvaka.







Do kraja meča igra Topnika se raspala, a redom su Ospininu mrežu pogađali Robben (68.), Costa (78.) i Vidal (80. i 85.), a Bavarci su mogli još više napuniti mrežu domaće ekipe da Lewandowski nije promašio dvije stopostotne šanse.



Poljak je najprije u 64. minuti izašao sam na Ospinu, no šutirao je direktno u njega, a u 76. minuti mu je Costa asistirao, a on je pogodio stativu iako je imao prazan gol pred sobom.