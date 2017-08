Barry prešao iz Evertona u WBA gdje će pokušati oboriti rekord po broju nastupa u Premiershipu

Iskusni veznjak Gareth Barry napustio je Everton i prešao u West Bromwich Albion s kojim je potpisao ugovor na jednu godinu.

Iskusni veznjak Gareth Barry napustio je Everton i prešao u West Bromwich Albion s kojim je potpisao ugovor na jednu godinu.

Most PL Appearances:

632 R.Giggs

628 G.BARRY

609 F.Lampard

572 D.James

535 G.Speed

516 E.Heskey

514 M.Schwarzer

508 J.Carragher https://t.co/3P7uFEzGwr — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 15, 2017

Ovaj 36-godišnji veznjak je imao još godinu dana ugovora s Evertonom, a cijena njegovog transfera ostaje nepoznata. On nije nastupio u 1. kolu Premiershipa u kojem je Everton kod kuće slavio protiv Stokea, jer je imao problema s povredom zgloba."Želim doći i pomoći timu. To je uvijek bilo isto, gdje god sam igrao", kazao je Barry po dolasku u WBA.Trener West Bromwicha Tony Pulis smatra da će iskusni veznjak biti idealna zamjena za bivšeg kapitena Darrena Fletchera koji je prešao u Stoke ovog ljeta.Barry je četvrto pojačanje West Bromwicha nakon što su ranije stigli Jay Rodriguez, Zhang Yuning i Ahmed Hegazi.Pulis je prije meča s Bournemouthom proteklog vikenda, u kojem je WBA upisao pobjedu, kazao da želi dovesti još četiri ili pet igrača do kraja prijelaznog roka 31. augusta.Barry je u Premiershipu do sada sakupio čak 628 nastupa, a prethodno je uz Everton nastupao i za Aston Villu i Manchester City. Ukupno je postigao 52 pogotka.Potrebno je da odigra još samo pet mečeva u Premiershipu kako bi oborio rekord legende Manchester Untieda Ryana Giggsa po broju nastupa u najvećem rangu engleskog fudbala.Njegovim odlaskom iz Evertona povećao se prostor i za bh. reprezentativca Muhameda Bešića koji u veznom redu tima s Goodisona ima konkurenciju u Morganu Schneiderlinu, Idrissi Gueyeu, povrijeđenom Jamesu McCarthyju i Tomu Daviesu.