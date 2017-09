Riad Bajić (23) i Mak Varešanović (19) u ovoj sezoni su saigrači u italijanskom Udineseu. U nastavku sezone pokušat će se nametnuti prvom šefu struke Luigiju Delneriju. U prva dva kola njihov klub je upisao dva poraza, a oba meča Bajić je odgledao s klupe za raezervne igrače, dok Varešanović nije bio u konkurenciji. Bez dvojbe, Bajić i nešto mlađi Varešanović su veliki potencijali bh. nogometa i sigurno će dobiti priliku. Oni su djeca sarajevskih kvartova koji su se probijali upornošću i talentom, te su stigli u jednu od najkvalitetnijih liga svijeta - Seriju A.

Bajić se sa suzama u očima oprostio od plavog dresa

"Moja prva ljubav zove se - Željo"

Talentirani Mak želi napraviti bolju karijeru od oca

Riad Bajić je rođen ratne 1994. godine. U nogometu je prošao sve kategorije sarajevskog Željezničara. Već od malih nogu pokazao je interes za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Probijao se talentom, ljubavlju prema nogometu i upornošću. Prvi trening odradio je 2003. godine pod vodstvom Muniba Agovića. Brojna relevantna nogometna lica već tada su mu predviđala blistavu budućnost. U trenucima kada je počeo graditi nogometnu karijeru bio je poznat po jakom i preciznom udarcu lijevom nogom. Činio je jednu od najvažnijih karika u kadetima tima sa Grbavice koje s klupe tada vodio aktuelni strateg Željezničara Admir Adžem. U jednom od prvih intervjua koji je dao za Klix.ba istakao je kako je njegov nogometni uzor Wayne Rooney.Riad je za prvi tim Željezničar debitovao 16. jula 2013. godine na utakmici pretkola Lige prvaka između Viktorije Plzen i Željezničara. Od plavog dresa oprostio se emotivno sa suzama u očima nakon poraza od belgijskog Standarda i kraja Željine evropske priče u august 2015. godine. Za tim s Grbavice odigrao je 48 utakmica i postigao 18 pogodaka. Neki su bili spektakularni, a u sezoni 2014/15 bio je prvi topnik Premijer lige BiH. Potom je potpisao je za turski Konyaspor gdje je zadivio nogometne ''šmekere''. U 64 utakmice postigao je 22 gola, a u ljeto ove godine osvojio je i nacionalni turski kup. Poentirao je tako vješto, majstorski. Svojim sjajnim partijama stigao je do tačke na kojoj je postao zanimljiv brojnim evropskim klubovima.Također, početkom ove godine ugledni španski sportski list Marca objavio listu od 10 mladih nogometaša za koje smatra da će dominirati Starim kontinentom, a među njima je bio i napadač Konyaspora - Riad Bajić. Na listi su se nalazili igrači starosti između 19 i 23 godine. U ljeto 2017. godine i pored insistiranja Fenerbahčea, Bajić je potpisao za Udinese petogodišnji ugovori i zadužio dres s brojem devet. Za novi klub debitovao u prijateljskoj utakmici protiv AZ Alkmaara prije mjesec dana, prvi zvanični nastup očekuje se uskoro. Bio je član juniorske, mlade i sada je seniorski reprezentativac naše zemlje.Dakako, Riad nikada ne zaboravlja "prvu ljubav“ Željezničar. Detaljno prati dešavanju u taboru tima s Grbavice."Željo je kao ona voda s Baščaršije. Ko jednom proba, mora da se vrati pa tako i ja. Od kada znam za sebe znam i za Želju. To je dio mene i s velikom pažnjom pratim sva dešavanja u klubu. Navijam, bodrim i to je za sada jedino što mogu da napravim. A jednoga dana, ko zna...“, rekao je u jednom od intervjua za Klix.ba Bajić.Riad je igrač u usponu i prave stvari od njega tek treba očekivati. Njegova karijera treba biti primjer profesionalne evolucije, koja je i temelj uspjeha njihovog nogometnog puta i vrlo jasna poruka svima onima koji maštaju da će preskakanjem stepenica razvoja brže doći do afirmacije, zaboravljajući da su samo talenti.S druge strane, mlađi Mak Varešanović je sin bivšeg proslavljenog bh. reprezentativca Mirze Varešanovića. Svoju karijeru počeo je u mlađim kategorijama FK Sarajevo, u Premijer ligi BiH je debitovao kao igrač Vukova s Otoke. Nakon godinu i po dana provedenih u sarajevskom Olimpicu, Mak je napravio iskorak iz Premijer lige BiH i prešao u Udinese još u ljeto 2016. godine.''Ovo je definitivno veliki korak u mojoj karijeri, Udinese je jedan od najvećih klubova u Italiji, a njihova liga jedna od najkvalitetnijih u Evropi. Prije svega, čast mi je što sam postao igrač Udinesea, san je nastupati za takav klub. Tajna uspjeha je prije svega u radu u predanosti. Velika je prednosti imati oca s takvom karijerom.Uvijek nam pomaže i daje savjete. Moj brat i ja ćemo pokušati nadmašiti karijeru našeg oca, koja je zaista bila fenomenalna ", kazao je nakon potpisao Varešanović.Nakon sjajnih nastupa u mladom timu u ljeto ove godine potpisao je profesionalni petogodišnji ugovor s Udineseom.''Ovo je zaista veliki dan za mene, jer sam kao veoma mlad postao profesionalac u Seriji A. Želim se što prije nametnuti stručnom štabu", izjavio je tada Varešanović za portal Klix.ba.Varešanović je član mlade reprezentacije BiH, a nastupa u veznom redu. Bez dvojbe, Bajić i Varešanović vode borbu za mjesto u udarnoj postavi. Dakako, imali su prirodan put razvoja. Šansu će sigurno dobiti, a velike stvari se dogode onima koji znaju čekati.