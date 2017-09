Azmir Husić: Planiram izgraditi stadion, ali ne za Prvu ligu, nego za Evropu i reprezentaciju

Predsjednik FK Sloga Simin Han Azmir Husić planira izgraditi stadion vrijedan više od 20 miliona KM, a želja mu je da na tom stadionu jednog dana zaigra iz fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, kazao je u razgovoru za Klix.ba. Husić je dodao da "stadion ne pravi za ekipu koja bi igrala Prvu ligu, nego grupnu fazu evropskih takmičenja".

"Nismo koncentrisani na Kup, ali je dolazak Zrinjskog povećao motive"

"Želim izgraditi moderan stadion koji će ostati generacijama iza svih nas"

"Ne gradim stadion da bih igrao Prvu ligu, nego Ligu prvaka"

"Kažete da ćemo, ako ovako nastavimo, za nekoliko godina napasti Premijer ligu? Pa mi je želimo napasti odmah od narednog ljeta", začuđeno nam je Husić početkom jula odgovorio na naše pitanje o ambicijama Sloge.Ipak, tada je kazao i da se njegov tim neće mnogo obazirati na Kup Bosne i Hercegovine, jer je primarni cilj ulazak u Premijer ligu BiH te instantni napad na titulu prvaka BiH. Ali, kada je žrijeb u šesnaestini finala Kupa spojio Slogu i prvaka države Zrinjskog, apetiti su porasli. Sloga je kod kuće rezultatom 1:0 izbacila ekipu koja je u prethodne dvije sezone dva puta osvojila naslov prvaka BiH."Sigurno da mi nismo koncentrisani na Kup, ali ne možete ostati ravnodušni kada je u pitanju jedan Zrinjski. Tada se probude želja i motiv tako da nije bilo drugog izbora osim da se odigra maksimalno ozbiljno", kazao je Husić na početku razgovora za Klix.baEkipa iz Siminog Hana je nakon sedam odigranih kola trećeplasirana ekipa na tabeli Prve lige Federacije BiH. Upisala je pet pobjeda i dva poraza, oba u gostima od prvoplasirane dvije ekipe Zvijezde iz Gradačca i Olimpika. Sve ispod osvajanja prvog mjesta na tabeli i plasmana u Premijer ligu bio bi totalni neuspjeh za Slogu."Ovu ekipu i trenera poznajem te znam da mogu pružiti dobre partije kada im obezbijedite uslove i sve ono što je potrebno. Kad smo mi u pitanju, uslovi ne smiju izostati i to je ono čega se mi držimo. Uslovi su neophodni da bi se moglo zahtijevati sve ostalo. Iz utakmice u utakmicu bit ćemo sve bolji. Nadam se da će od naredne polusezone, uz korektno suđenje što je potrebno svim klubovima bez obzira na kojoj se poziciji nalaze, ova ekipa biti nepobjediva. Kvalitetno suđenje je glavni element za budućnost fudbala u ovoj zemlji, a nakon toga dolaze uslovi koje trebaju obezbijediti svi klubovi", napominje prvi čovjek Sloge.Poznato je da je Husić prije preuzimanja Sloge bio predsjednik Slobode koja se pod njegovim vodstvom 2014. godine vratila u Premijer ligu te u sezoni 2015/16. osvojila drugo mjesto u Premijer ligi i drugo mjesto u Kupu BiH čime je izborila plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu gdje je zaustavljena na prvoj prepreci od Beitar Jerusalema.Husić na čelu Sloge želi otići dalje, a pored velikih pojačanja koje je doveo ovog ljeta, najavljuje i izgradnju novog stadiona. Izgradnju je najavio i u našem prethodnom intervjuu, ali ovaj put je govorio o detaljima. Od nadležnih institucija traži da mu obezbijde lokaciju, dok on obećava izgraditi stadion."Mnogi misle da je izgradnja novog stadiona samo prazna priča. Ja bih volio da nam Grad Tuzla, Tuzlanski kanton, država Bosna i Hercegovina, bilo ko od nadležnih institucija obezbijedi lokaciju na kojoj možemo izgraditi jedan moderni stadion. Nama ne treba finansijska podrška, nego samo administrativna. Stadion bi bio u našem vlasništvu, ali bi bio otvoren za potrebe države, Grada Tuzle, Tuzlanskog kantona... Uvijek ćemo biti za to. Ako sam ja lično spreman uložiti ogroman novac, valjda možemo dobiti i tehničku pomoć. Tražimo samo lokaciju i administraciju, a onda oni koji nam pomognu mogu kazati da su sudjelovali u jednom takvom projektu. Jedan takav stadion je potreban Tuzli i ovom kantonu. Ja taj stadion ne mogu sa sobom ponijeti na onaj svijet, to ostaje generacijama iza nas", poručuje Husić.Prema njegovim prognozama, cijena stadiona se ogleda u cijeni jednog sjedišta, a smatra da bi cijena po sjedišnu iznosila 1.500 KM. Primjerice, ukoliko stadion bude imao 15.000 sjedišta, njegova izgradnja će koštati 22,5 miliona KM. U tu cijenu ne spada cijena zemljišta. Na tom stadionu, Husić bi volio, jednog dana može zaigrati i reprezentacija BiH."Pravili smo kalkulacije kako bismo došli do određenih brojeva. Naša neka procjena je da nam je potrebno otprilike 1.500 KM po jednom sjedištu. Tu se ne ubrajaju papirologija i zemlja. To je iznos samo za izgradnju objekta. Mi smatramo da nam nije potrebno više od 20.000 sjedišta, a vjerujemo da bi taj kapacitet četiri, pet puta godišnje bio pokriven, dok bi generalno oko 30 posto kapaciteta bilo pokriveno u ostalim slučajevima. Najveća želja nakon želje da Sloga igra na tom stadionu je da na tom stadionu zaigra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mislim da bi to svima odgovaralo, a evo nakon incidenta u Zenici zamalo smo došli u situaciju da moramo igrati negdje van granica BiH", objašnjava naš sagovornik.Razgovor s Husićem uvijek povlači jedno pitanje - otkud tolika želja za ulaganjem u sport i da li je zaista toliko finansijski "težak"?"Ja sam čovjek koji je od djetinjstva zaljubljen u sport i time se planiram baviti dok god budem mogao. Kada su u pitanju ulaganja, moj kapacitet je spreman za takvo nešto, a vremenom čovjek razvije i neku matematiku koja kaže da bi se određena ulaganja mogla vratiti kroz 10-15 godina. Ne moram ja zaraditi na ovome, ali ako mi se može vratiti, bio bih zadovoljan. Ja sam se ponudio, na ostalima je da me podrže. A logično je da ne pravimo stadion za ekipu koja bi igrala Prvu ligu Federacije, nego za ekipu koja može igrati grupnu fazu evropskih takmičenja. U tom slučaju, s dva plasmana u grupnu fazu Lige prvaka ili Evropke lige, mnoga ulaganja bi se vratila", ambiciozno je poručio Husić.