Aurier: Bio sam na korak od potpisa za Barcelonu, osjećao sam se kao zatvorenik

Foto: EPA-EFE

Tottenhamov nogometaš Serge Aurier smatra da je njegova loša reputacija odbila Barcelonu da ga dovede u svoje redove.

Aurirer je imao problematične ispade dok je bio u PSG-u, a serijom incidenata van terena doveo je sebe do situacije da ga je klub poslao da trenira s rezervama.



"Reputacija mi je učinila da se četiri ili pet klubova plašilo da me dovedu. Pregovarao sam s Barcelonom i to su bili veoma napredni pregovori. Ipak, ljudi iz Barce nisu znali kako ću utjecati na klub kada dođem", rekao je Aurier.



Otišao je u Tottenham i za sada je imao osam mečeva u svim takmičenjima.



"Pravi izbor je bio da odem iz Francuske. Nakon nekog vremena nisam se osjećao opušteno s medijima. Osjećao sam da se nikada neće završiti. Poslije nekog vremena, osjećao sam se kao zatvorenik, s kamerom na leđima. Da sam ostao u Francuskoj nikada ne bih oprao tu sliku", istakao je Aurier.