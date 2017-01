Ashley Young može da ide iz Uniteda, Mourinho odbio Kineze

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho otkrio je ime jedinog fudbalera koji ima dozvolu da napusti ekipu ove zime.

Naravno, osim onih koji su već otišli, poput Memphisa Depaya (prešao u Lyon za 25 miliona eura, uz klauzulu da može da bude vraćen) ili Morgan Schneiderlin (prešao u Everton).



Riječ je o krilnom napadaču Ashleyu Youngu, koji ima ugovor s Unitedom do 2018. godine.



"Jedini igrač koji bi još mogao da ode, a ja ću čekati do 31. januara u ponoć, je Ashley Young. Volio bih da ostane sa nama. Neću biti sretan ako ode, ali koliko sam informisan on je jedini koji ima mogućnost da ode", rekao je Mourinho za klupski sajt.



Portugalac je otkrio i da je imao "bogatu ponudu" da bude trener u Kini, ali da ju je odbio.



"Željeli su me u Kini, ali sam odbio. Ne kritikujem nikoga ko se odluči da ode na Daleki istok. To je njihov život, njihova stvar. Vidim da su ostali treneri u Premier ligi kritični prema tome, ali ja nisam", rekao je Mourinho u intervjuu za GQ magazin.