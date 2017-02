U prvom susretu 25. kola engleskog Premiershipa Arsenal je savladao Hull rezultatom 2:0, a u centru pažnje bio je sudija Mark Clattenburg koji je pomogao Topnicima da dođu do tri boda.

Trenutak kada Sanchez postiže pogodak rukom (Foto: AFP)

Prvu priliku na meču imao je Hull. U 14. minuti Niasse je iz peterca šutirao glavom, ali ispod same prečke Čech odbija loptu u korner.Dvije minute kasnije uzvratio je Arsenal, ali je Sanchez iz odlične situacije sa desetak metara šutirao lijevom nogom pored gola.Topnici su poveli u 34. minuti. Özil je odlično prošao po lijevoj strani i ubacio, odbrana Hulla je izbila loptu na desetak metara do Gibbsa koji šutira, a lopta se u petercu odbila do Sancheza koji se napucao u ruku i na taj način postigao pogodak.Sudija Clattenburg je razmišljao da li da poništi pogodak, ali je nakon konsultacija sa pomoćnikom ocijenio da je pogodak regularan i pokazao je na centar uz burno negodovanje gostujućih igrača.I početkom drugog poluvremena gosti su bili ogorčeni na ponajboljeg engleskog arbitra. Nakon odličnog kontranapada Marković je krenuo sam ka Čechovom golu, ali ga je Gibbs srušio kao posljednji čovjek odbrane. Umjesto crvenog, Clattenburg je lijevom bočnom igraču Arsenala pokazao samo žuti karton.U 63. minuti Sanchez je proigrao Walcotta koji iskosa sa desne strane slabo šutira i Jakupović nije imao problema da zaustavi njegov šut po sredini gola.U posljednjih petnaestak minuta gosti su pokušavali doći do izjednačenja, a najbolju priliku Tigrovi su imali u 86. minuti kada je Diomande nakon kornera iz peterca šutirao glavom preko gola.Kada se činilo da će Arsenal slavili minimalnim rezultatom nakon kontranapada Sanchez je prošao Jakupovića i ubacio loptu na Pereza koji šutira glavom, a Clucas je igrao rukom pred svojim golom. Clattenburg je odmah pokazao na bijelu tačku i isključio Clucasa iako najnovije upute sudijske organizacije UEFA-e nalažu da se crveni karton ne pokazuje prilikom dodijeljivanja penala.Sanchez je snažno šutirao iz penala, Jakupović je pravilno procijenio gdje se treba baciti, ali nije mogao zaustaviti njegov udarac i Arsenal je slavio sa 2:0.