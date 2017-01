Arsenal je u posljednjem susretu 19. kola engleskog Premiershipa savladao Crystal Palace rezultatom 2:0.

Arsenal je u posljednjem susretu 19. kola engleskog Premiershipa savladao Crystal Palace rezultatom 2:0.

Ako je Mkhitaryanov pogodak protiv Sunderlanda remek-djelo, kako onda opisati Giroudov pogodak za vodstvo Arsenala iz 17. minute?Nakon odlično izvedenog kontranapada Sanchez je ubacio loptu sa lijeve strane, a Francuz je na identičan način, petom iza leđa, postigao pogodak. No, za razliku od Armenca, lopta je nakon Giroudovog šuta završila u rašljama Henneseyjevog gola.Najbolji strijelac Arsenala Sanchez se mogao upisati u listu strijelaca u prvoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena, no sa samo sedam metara u situaciji jedan na jedan pogađa velškog golmana.Crystal Palace je prvi put zaprijetio u 47. minuti kada je Benteke šutirao iz dobre prilike glavom pored gola.U 56. minuti Arsenal je udvostručio prednost. Nakon akcije Arsenala po lijevoj strani lopta se odbila do Iwobija koji glavom iskosa šalje loptu preko Henesseya, a Ward je sa linije pokušao izbaciti loptu, no uspio je samo zakucati od prečku u svoju mrežu.Nakon drugog primljenog gola gosti su imali period od pet minuta dominacije. Od 60. do 63. minute igrači Crystal Placea su imali tri dobre šanse, no Čech je bio nesavladiv.Topnici su rutinski priveli meč kraju u upisali 12. pobjedu ove sezone.