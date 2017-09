Foto: AFP

U 1. kolu grupe H Evropske lige Arsenal je na svom Emiratesu rezultatom 3:1 nakon preokreta savladao Köln.

Arsenal je nakon 19 uzastopnih sezona provedenih u Ligi prvaka svoj evropski put započeo u Evropskoj ligi. Debi u ovom takmičenju od kako ono nosi ovo ime Arsenal može pamtiti po dobrom iako je početak utakmice bio klimav.



Cordoba je već u devetoj minuti fantastičnim udarcem donio prednost gostima i navijačima Arsenala donio brige.



Napadač Kölna je stigao do lopte nakon ispucavanja Ospine koji je izletio na nekih 20 metara od gola. Cordoba je brzo reagirao i udarcem sa oko 40 metara pogodio mrežu Topnika. Bio je to jedini gol u prvom poluvremenu.



Sead Kolašinac nije bio starter u ovom meču, a Arsene Wenger ga je uveo na poluvremenu. Samo četiri minute bile su dovoljne da bh. reprezentativac izjednači na 1:1 i to odličnim udarcem iz voleja.



Gol našeg reprezentativca dao je krila Arsenalu koji u 67. minuti dolazi do preokreta. Sjajan pogodak postigao je Alexis Sanchez sa oko 17 metara.



Konačnih 3:1 postavio je desni bek Arsenala Hector Bellerin u 82. minuti meča.







Ovo je bio peti nastup za Kolašinca u dresu Arsenala ove sezone i njegov drugi gol, a do sada je upisao i dvije asistencije.



U ovoj grupi se još nalaze Crvena zvezda i BATE Borisov, a njihov meč okončan je rezultatom 1:1 u Beogradu.