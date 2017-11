Talijanski nogometaš Andrea Pirlo okončao je sinoć karijeru odigravši posljednju utakmicu za New York City u polufinalu Istočne konferencije play-offa MLS lige.

Pirlo je u trijumfu New Yorka nad Columbusom rezultatom 2:0, koji je značio eliminaciju zbog poraza 4:1 u prvoj utakmici, ušao u igru u 90. minuti i dobio ovacije cijelog stadiona.Legendarni Talijan je tokom 20-godišnje karijere bio jedan od najboljih veznjaka svijeta igrajući za Bresciu, Regginu, Inter, Milan, Juventus i dvije godine za New York.Nadimak Mozart najbolje oslikava njegove igre i eleganciju, upravo ono što danas nedostaje nogometu.Pirlo je najveće klupske uspjehe zabilježio nastupajući za Milan u periodu od 2001. do 2011. godine kada je dao veliki doprinos u osvajanju po dva trofeja Lige prvaka, Serije A i UEFA Superkupa, kao i Svjetskog klupskog prvenstva.S reprezentacijom Italije, čiji je dres nosio 116 puta, uspio je dostići visine jer je osvojio titulu prvaka svijeta na prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine.