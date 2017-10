Ancelotti bi ove sezone preuzeo samo Arsenal, u Italiju se ne vraća do 2020. godine

Carlo Ancelotti (Foto: EPA-EFE)

Prema tvrdnjama talijanskih medija, sada već bivši trener Bayerna Carlo Ancelotti je spreman preuzeti isključivo Arsenal, dok se u Italiju još ne namjerava vraćati.

Ancelotti je otkaz dobio iako je prošle godine osvojio Bundesligu. Odmah se počeo povezivati s Milanom te reprezentacijom Italije, no, Mediaset Premium javlja da će talijanski stručnjak odmarati do kraja sezone i putovati.



On se ne namjerava vratiti u Italiju do 2020. godine, a jedini posao koji bi ga zanimao ove sezone jeste onaj u Arsenalu. Ancelotti se želi vratiti u Premiership, gdje je osvojio titulu s Chelseajem.



Menadžer Arsenala Arsene Wenger je u klubu jako dugo, ali mnogi navijači žele da on ode, kako bi bilo mjesta za Ancelottija.