Alvaro Morata: Bio sam spreman ostati u Juventusu

Napadač Real Madrida Alvaro Morata je priznao da je bio spreman ostati u Juventusu dugi niz godina.

Alvaro Morata (Foto: EPA)

Real je aktivirao klauzulu u ugovoru 24-godišnjeg Morate tokom ljeta, koja je omogućavala Kraljevima da ga vrate u svoje redove, pa je španski reprezentativac nakon dvije sezone u Juventusu ponovo obukao dres madridskog kluba.



Morata je u obje sezone s Juventusom osvojio titulu prvaka Italije, kao i dva Kupa Italije. Međutim, kad se vratio u Real, uslijedilo je nezadovoljstvo jer mu trener Zinedine Zidane prema njegovom mišljenju ne pruža dovoljnu minutažu. Morata je postigao šest golova u 14 utakmica, a kompletne mečeve je odigrao dva puta u La Ligi.



"Nisam Talijan, ali sam davao sve za Juventus. Bio sam spreman ostati tamo dugi niz godina. U Juventusu su to znali, ali je problem bio to što je Real moj san. No, da klauzule nije bilo, morali biste me doslovno odvući iz Torina. Nedostaju mi bivši saigrači, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio i Buffon, oni su bili ključni za moju adaptaciju u Juventus i Torino. Da sam došao u lošu svlačionicu, ne bih uspio", izjavio je Morata.



Procent preciznosti Moratinih šuteva iznosi 65 posto, po čemu je bolji od saigrača Cristiana Ronalda, Garetha Balea i Karima Benzeme. Alvaro je iskoristio 25 posto šansi, a Ronaldo tek 18,7 posto.