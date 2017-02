Allegri: Pjanić je dobro čim me doktor ne zove

Trener Juventusa Massimiliano Allegri održao je konferenciju za medije uoči utakmice sa Palermom u Seriji A i Portom u Ligi prvaka.

Foto: EPA

"Moramo pobijediti sutra. Pjanić će biti dobro, občino me doktor zove, ali ovaj put nije... Barzagli i Chiellini se oporavljaju, znat ćemo do nedjelje hoće li biti spremni za Porto", rekao je Allegri.



Italijanski stručnjak istakao je da će Sturaro imati sigurno mjesto u prvih 11 u sutrašnjoj utakmici, a onda se dotakao i hrvatskog reprezentativca Marka Pjace.



"Pjaca ima vrhunske kvalitete, ali još mora napredovati. U fudbalu nije samo tehnika i brzina. Fudbal čini i žrtvovanje i raspoloživost timu. Mi smo Juventus i trebamo obje te stvari od naših igrača i Marko to mora shvatiti", objasnio je Allegri.



Trener Stare dame je još dodao da je Porto tehnička ekipa s dosta međunarodnog iskustva i da će biti zahtjevan protivnik za Juvnetus.