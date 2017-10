Adžem: Respektujemo GOŠK, ali moramo osvojiti tri boda u Gabeli

Foto: Arhiv/Klix.ba

Željezničar će u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine u nedjelju gostovati u Gabeli kod GOŠK-a.

Željezničar će u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine u nedjelju gostovati u Gabeli kod GOŠK-a.

Šef stručnog štaba Željezničara Admir Adžem ističe kako se njegova ekipa želi iz Gabele vratiti s tri boda.



"Nakon pobjede u Zenici atmosfera je puno bolja. Tamo smo odigrali dosta dobru utakmicu i pokazali smo da se naša forma diže. Nažalost, dvojica igrača su se povrijedila, ali ono što me raduje je da smo proširili roster igračima i omladinskog pogona koji zaslužuju pažnju. Nadam se da ćemo iskoristiti pozitivnu atmosferu i dobar rad na treninzima i da ćemo prezentovati dobar nogomet u Gabeli i ostvariti naš cilj, a to su tri boda. Respektujemo GOŠK, to je ekipa koja je pobijedila Sarajevo i Široki Brijeg. Imaju veoma dobrog trenera Musu. Znamo odakle prijeti opasnost i pokušat ćemo to neutralisati. Moramo iskoristiti naše dobre strane i osvojiti tri boda", rekao je Adžem.



Što se tiče zdravstvenog stanja, Zeba, Stevanović i Ramović zbog povreda neće konkurisat za susret u Gabeli.



Susret GOŠK - Željezničar igra se u nedjelju s početkom u 15 sati.