Nakon pobjede protiv Krupe u 8. kolu Premijer lige BiH, Željezničar će u srijedu u šesnaestini finala Kupa BiH biti gost ekipi Metalleghea koja se takmiči u 1. ligi Federacije. Tim povodom se novinarima obratio šef stručnog štaba Plavih Admir Adžem.

Trener tima s Grbavice je najavio izmjene u ekipi, ali i ozbiljnu igru protiv Metalleghea.



"Igramo u Jajcu protiv Metalleghea u Kupu BiH, takmičenju koje uvijek može donijeti iznenađenje. Međutim, mi ćemo učiniti sve da naša ekipa izbori plasman dalje. U Jajce idemo s dosta dobrom ekipom, neke igrače ćemo odmoriti, ali će većina prvotimaca igrati. Raduje me što se roster širi, jer do prije mjesec dana se nije moglo pomisliti da ćemo imati slatke muke koga staviti u tim", izjavio je Adžem.



Plavi su imali problema s kartonima pa su na tome odlučili poraditi.



"Već ga rješavamo, u posljednjoj utakmici nismo dobili ni žuti karton. To je pohvalno, imali smo sastanak u svlačionici, igrači su shvatili razliku između čvrste, agresivne igre i grube igre", rekao je trener Željezničara.



On često odlučuje dati priliku za igru mladim igračima, među kojima je i Haris Hajdarević.



"Zadovoljan sam radom na treninzima pa tako i radom Hajdarevića. On nije dobio priliku slučajno, nego ju je zaslužio, kao i ostali mladi igrači. Ima tu još igrača koji će dobiti priliku, ali je moraju iskoristiti kako bi postali standardni članovi naše ekipe", završio je Hajdarević.



Metalleghe i Željezničar se sastaju u srijedu, a utakmica počinje u 16:00 sati.