Adžem: Ja sam šef stručnog štaba i odlučujem koji će igrači igrati

Ekipa Željezničara slavila je rezultatom 2:1 protiv Mladosti u utakmici osmine finala Kupa BiH, a nakon meča u Plavom salonu stadiona Grbavica održana je konferencija za medije na kojoj su se prisutnim obratili Admir Adžem i Bakir Šerbo.

Bakir Šerbo (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Prvi asistent trener Edisa Mulalića kratko je istakao da je utakmica bila odlična, te da je Željezničar iskoristio svoje prilike za razliku od njegove ekipe."Mislim da je ovo bila jedna odlična utakmica. Mi nismo iskoristili svoje šanse, Željezničar jeste i oni su zasluženo slavili danas", rekao je Šerbo.Nakon njega prisutnim se obratio i Admir Adžem koji je istakao da nije zadovoljan igrom u prvom poluvremenu."Dosta teška, nezgodna utakmica, najviše zbog stila igre našeg protivnika. Ko god igra protiv njih ima puno problema, jer igraju dosta čvrsto i to je sasvim normalno. Ja nisam zadovoljan s prvim poluvremenom, jer nismo odigrali onako kako smo planirali. Ipak, u nastavku je to bila druga priča i ono što u budućnosti želimo igrati vidjelo se u drugom poluvremenu", rekao je Adžem nakon utakmice.Za kraj, trener Željezničara odgovorio je na pitanje o izmjeni Zebe, te rekao da je on taj koji donosi odluke."Ja sam šef stručnog štaba i ja odlučujem ko kada igra i ko kada izlazi iz igre. Vidjeli smo da to ne ide kako treba, napravili izmjenu i ne vidim problem u tome", dodao je Adžem.