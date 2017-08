Željezničar će u okviru 4. kola Premijer lige BiH dočekati ekipu Borca, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili šef struke Admir Adžem te prvotimac Saša Kajkut.

Saša Kajkut (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

"Očekuje nas prva derbi utakmica i to s protivnikom s kojim nismo mogli igrati prethodne sezone. Drago nam je što su se vratili tamo gdje im je mjesto, u Premijer ligu. Bit će dosta teška utakmica zato što je Borac novi u ligi i imaju dobru atmosferu. Ponovo se priča o Borcu, grad se podigao i to je lijepo. Znamo da imaju dosta iskusnih igrača, da su dobro složena ekipa i da imaju dosta neugodnih igrača, pogotovo bočnih koji su dosta brzi. Međutim, isto tako znamo da i mi imamo dosta kvalitetna rješenja, koja mogu odgovoriti tom zadatku i ostvariti cilj, a to je pobjeda i osvajanje tri boda'', rekao je Adžem.Novinare je posebno zanimalo jesu li nogometaši Željezničara izvukli pouke iz utakmice prošlog kola s Vitezom.''Bitno je da znam šta mi radimo. Došao sam dan pred prvenstvo i poznavajući raspored koji imamo, pokušao u prva tri kola dobiti što više informacija o svakom igraču. Dobio sam ih tako što sam ih stavio da igraju. Svaki trener želi što više polivalentnih igrača koji mogu igrati na dvije-tri pozicije. Liga će biti dosta zahtjevna, nema laganih utakmica. Protiv Viteza je bila teška utakmica jer je protivnik došao da se odbrani bez velikih aspiracija prema našem golu, a ja znam da je problem bh. nogometa pozicioni napad. To je sada dublji problem. Filozofija Željezničara, omladinskog pogona, a sada i prvog tima je stvaranje igre, a prije ili kasnije mi smo to morali odraditi. Neće biti lako. Ipak, da bi uhvatili korak za Evropom, mi to moramo početi sada. Vrtimo se u krug i tapkamo u mjestu. Konačno je došlo vrijeme da se krene u nešto drugo. Bio bih lud kada bih rekao da ću za 15-20 dana napraviti ekipu koja će igrati na posjed, da ti protivnik ne može napraviti opasnost. To je rizik koji se preuzima, ali ćemo mi istrajati u tome. Svaki trening koji je prilagođen onome o čemu pričamo će nam donijeti neke pluseve kako bismo ostvarili ono što smo zacrtali", istakao je Adžem.Nakon šefa struke Plavih kratko se predstavnicima medija obratio i Saša Kajkut, novo Željino pojačanje.''Drago mi je i čast što sam postao dio jednog velikog kluba. Nastojat ću da opravdam povjerenje stručnog štaba i dat ću sve od sebe da Željezničar ostvari što bolje rezultate'', rekao je Kajkut.