Nastavlja se rat WADA-e i Rusije: Ruskim sportistima prijeti zabrana nastupa i na ZOI 2018.

Foto: EPA

Rat između Svjetske antidopinške agencije (WADA) i Rusije se nastavlja, a ruski sportisti bi ponovo mogli izvući deblji kraj.

WADA je otkrila da je više od hiljadu ruskih sportista sistematski dopingovano od 2011. godine pod pokroviteljstvom države, te su zbog toga suspendovani skoro svi članovi ruskog olimpijskog tima koji je trebao nastupiti na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.



Rusi su uzvratili udarac u martu ove godine. Jedna od onih koja je suspendovana, najbolja skakačica sa motkom svih vremena Jelena Isinbajeva, izglasana je za predsjednicu Ruske antidopinške agencije (RUSADA).



No, to se nije svidjelo čelnicima WADA-e koji su jučer po hitnom postupku izglasali promjenu zakona i ovlasti agencije. Nove ovlasti omogućuju WADA-i da smjenjuje predsjednike antidopinških agencija u zemljama članicama Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).



WADA je odmah danas uputila pismo RUSADA-i u kojem je zatraženo da do novembra Isinbajeva napusti funkciju, a zamjenik premijera Rusije Vitalij Mutko je izjavio kako će Isinbajeva biti na dužnosti do 31. maja ove godine.



Koliko je imenovanje Isinbajeve za predsjednicu RUSADA-e iznerviralo čelnike WADA-e govori podatak i da je WADA od MOK-a zatražila da se po hitnom postupku zabrani nastup svim ruskim sportistima na Zimskim olimpijskim igrama koje će se iduće godine održati u južnokorejskom Pyeongchangu.



Predsjednik WADA-e sir Craig Reedie je dao diplomatsku izjavu nakon jučerašnjeg sastanka.



"Nadam se da će Rusi pozitivno odgovoriti na četiri zahtjeva koja smo pred njih postavili. Vidjet ćemo šta će se desiti u novembru nakon isteka roka", rekao je Reedie.



No, prvi predsjednik WADA-e Dick Pound, koji je tu funkciju obavljao od 1999. do 2007. godine nije birao riječi govoreći o ovom problemu.



"Rusi nas zaje**vaju stavivši ovu skakačicu s motkom na čelnu funkciju. Na taj način su nam pokazali srednji prst. Ukoliko stvarno žele da se ponovo takmiče, moraju se krvavo namučiti, pokazati i dokazati da su se promijenili", rekao je Pound.