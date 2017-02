Optužili su ga za terorizam, potom da je ekonomski emigrant, a bio je u zatvoru, nakon čega je deportovan. Međutim, uprkos silnim problemima Adrian Solano (22) iz Venecuele je stigao do Lahtija kako bi nastupio na svjetskom prvenstvu u skijaškom trčanju osvojivši posljednje mjesto u kvalifikacijama sprinta na 1,6 km, dok na 10 km nije izdržao do kraja utrke.

Optužili su ga za terorizam, potom da je ekonomski emigrant, a bio je u zatvoru, nakon čega je deportovan. Međutim, uprkos silnim problemima Adrian Solano (22) iz Venecuele je stigao do Lahtija kako bi nastupio na svjetskom prvenstvu u skijaškom trčanju osvojivši posljednje mjesto u kvalifikacijama sprinta na 1,6 km, dok na 10 km nije izdržao do kraja utrke.

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Skijaški stručnjaci su njegove nastupe označili najgorim utrkama u historiji ovog sporta, međutim 22-godišnji Solano pobrao je simpatije navijača širom svijeta.Tokom svojih nastupa Solano se borio i sa snijegom i sa skijama. Padao je, svako malo se odmarao i na kraju nekako stigao do cilja kvalifikacija utrke na 1,6 km. Ciljem je prošao sa osmijehom na licu, a njegov nastup odmah je postao hit na društvenim mrežama."Sretan sam jer sam došao do cilja, iako u Lahtiju uopće nisam imao prilike trenirati", kazao je nakon utrke.Mediji su ubrzo otkrili kakva je dramatičan put morao proći kako bi uopće došao do Finske.Kada je sredinom januara krenuo iz Venecuele na pripreme u Švedsku, na presjedanju u Parizu zaustavila ga je francuska policija. Prvo su ga sumnjičili da je terorista, a potom da je ekonomski emigrant."Nisu mi vjerovali da sam skijaš trkač iz Venecuele. Diskriminirali su me samo zbog mog odijevanja, boje kože i izgleda", otkrio je Solano."Policija mu se smijala, svi su tvrdili kako u Venecueli nema snijega", kazao je njegov trener Cesar Baena dodavši: "Adrian je naporno trenirao na skijama na točkićima".Na kraju su ga deportovali u domovinu. Kako više nije imao dovoljno novca za novo putovanje bio je korak do odustajanja. Za njegovu priču doznali su u Finskoj i preko društvenih mreža skupili su novce za kartu i put."U drugom pokušaju izbjegao sam Francusku i stigao do Finske", dodao je.U Lahti je stigao samo nekoliko sati prije kvalifikacija na 10 km. Nastupio je, ali je na polovini staze odustao. Nakon prvih 3,5 km je imao više od pola sata zaostatka za vodećim.U današnjim kvalifikacijama sprinta na 1,6 km ipak je stigao do cilja."Mogao sam biti bolji da nisam izgubio mjesec dana treninga", dodao je.