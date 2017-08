Futsal i mali fudbal nisu isti sportovi, ali ako bismo ipak sve podveli pod isto mogli bi zaključiti da se fudbal na malim terenima na velika vrata vraća u Mostar. Mostar SG Staklorad u prošloj sezoni uzeo je duplu krunu, a sa velikim ambicijama idu ka novoj sezoni i evropskim takmičenjima.

Turnir preliminarne faze Lige prvaka održava se baš u Mostaru od 23. do 26. avgusta, a pobjednik će se plasirati u narednu fazu koja se igra u Rumuniji. Za plasman dalje trebat će biti bolji od albanskog Flamurtari Vlore, najboljeg turskog sastava Arnavutkoy Belediye Spor i Narva United iz Estonije.Dvorana u Sjevernom logoru posebno se uređuje za ovu priliku, a radovi su trajali i kad smo bh. prvaka i osvajača kupa u futsalu posjetili na jednom od posljednjih treninga prije evropskih ispita, o kojima sanjaju generacije mostarskih majstora na malim terenima.Trening se održava pod budnim okom Mirsada Fazlinovića, alfe i omege kluba, koji zbog poznatih razloga ne daje izjave za medije, u šali nam kaže da silenzio stampa traje još pet dana. O putu kluba do vrha bh. futsala govori nam Alen Đuliman, član Upravnog odbora."Ništa nismo željeli prepustiti slučaju, sezonu ranije smo izgubili titulu u posljednjoj utakmici, to nam je bila škola, pa smo ovaj put se dodatno pojačali i nije bilo dilema. Imamo sigurno najbolju ekipu u državi, a i rezultati u ovoj godini to potvrđuju", kaže nam Đuliman, naglašavajući važnost organizacije niza aktivnosti koji u Mostaru bude sjećanja na slavna vremena Mostarskih kiša iz osamdesetih godina prošlog stoljeća i dominacije te ekipe na terenima diljem bivše države.Mostar SG ima i akademiju za mlade sa sto pedeset do dvije stotine polaznika, koja se organizira sa Dževadom Habibijom jer je cilj u narednim sezona oslanjanje na domaći kadar, ipak danas su sve misli uperene u predkvalifikacijski turnir Lige prvaka."Cijelo ljeto je bilo burno, od završetka prošle sezone krenulo se na poboljšanje infrastrukture, kao i na pregovore sa novim igračima, onda je došlo izvlačenje parova u Nyonu, u sjedištu UEFA-e gdje smo išli u jakom sastavu. Zvaničnici UEFA-e su nam rekli da su na nama prepoznali ozbiljnost i entuzijazam pa su nam povjerili domaćinstvo turnira", kazao nam je Đuliman.Ambicije mostarskog kluba nisu ograničene samo na sudjelovanje, želi se uzeti prvo mjesto, a za protivničke ekipe kažu da su solidne i da se sa njima može igrati. Na domaćim pak terenima žele održati primat i dominirati kao što je to ranije radio MNK Centar, najmanje tri godine.Marijo Aladžić, kapiten je Mostar SG Staklorad, kazao nam je da je ekipa jača nego prošle godine kad se osvojila dupla kruna."Na prošlogodišnji tim dovedena su četiri sjajna igrača i sad imamo veoma jaku ekipu. Ambicije su nam uvijek velike, žrijeb nam je dao jednu dobru grupu, mislim da smo favoriti i da ćemo pred svojim navijačima otići dalje, iako nismo pretjerano dobro upoznati sa protivnicima", kazao nam je Aladžić.Stanislav Galić, golman ekipe i reprezentacije Bosne i Hercegovine, smatra da nikad u našoj državi nije igrala bolja ekipa od ove."Imamo deset reprezentativaca i dva igrača koja su igrala ranije za svoje države, dvanaest vrhunskih igrača plus tri četiri mlađa koja popunjavaju kadar. Prvi krug bi morali proći, a onda nam ostaje četrdeset dana priprema da za Rumuniju budemo pravi. Teško je očekivati da prve godine budemo u top 16, ali ambicije su uvijek visoke", kazao nam je na kraju Galić.Karte za preliminarni turnir već se mogu kupiti na blagajni dvorane u Sjevernom logoru, a cijena dnevne karte iznosi 5 KM.