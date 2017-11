Mladi Kinez Bingtao nakon trijumfa nad O'Sullivanom: Mogu i hoću pobijediti sve igrače

Yan Bingtao (Foto: EPA-EFE)

Pobjedom protiv jednog od najboljih snooker igrača svih vremena Ronnieja O'Sullivana rezultatom 6:1 u frejmovima, 17-godišnji Kinez Yan Bingtao dospio je u žižu svjetske javnost te su očekivanja od njega u budućnosti izuzetno velika.

Nakon što ga je Bingtao pobijedio, O'Sullivan je istakao da mu se sviđa temperament i stil mladog kineskog snooker igrača, a također je rekao da je dobar u gotovo svim segmentima.



"Osvojit će puno toga ukoliko u karijeri bude mogao igrati u kontiunitetu. Dobar je u svim segmentima, ima poseban stil i sviđa mi se njegov temperament. On je pojava, a to je u ovom sportu veoma bitno", kazao je O'Sullivan.



Nakon što je u prvom kolu upisao veliku pobjedu, Bingtao je savladao Rickyja Waldena i Jacka Lisowskog, a onda je u četvrtfinalu rezultatom 6:2 u frejmovima pobijedio i Johna Higginsa, četverostrukog svjetskog prvaka.



"Mogu i hoću pobijediti sve igrače, samo moram biti miran. Tokom svoje kratke karijere naučio sam puno toga i siguran sam da ću biti među 16 najboljih igrača na svijetu", istakao je Bingtao.



On će u subotnjem polufinalu igrati protiv Marka Allena te bi eventualnom pobjedom već sada mogao ući u krug najboljih snooker igrača na svijetu.