U turskom Erzurumu od 11. do 18. februara održava se 13. zimski Evropski omladinski olimpijski festival EYOF na kojem če učestvovati šest takmičara iz BiH.

"U Erzurumu će biti trenutak kada delegacija Bosne i Hercegovine preuzima zastavu EYOF-a i nosi je sa sobom u Sarajevo i to će biti novi, kvalitetan start kada je u pitanju organizacija zimskog EYOF-a 2019. godine u organizaciji Sarajeva i Istočnog Sarajeva i uvjereni smo da imamo dovoljno vremena da ga kvalitetno organizujemo. Što se tiče takmičenja u Erzurumu, očekujemo da naši takmičari kvalitetno i dostojanstveno predstave Bosnu i Hercegovinu, da daju svoj maksimum i ostvare najbolje rezultate", rekao je predsjednik OKBiH Marijan Kvesić.



U turskom gradu naš timu čine četiri muškarca i dvije djevojke.



U alpskom skijanju, tačnije slalomu i veleslalomu, BiH će imati četiri predstavnika. To su Matin Kamenica, Dino Terzić, Emina Husić i Sara Šišić.



Što se tiče nordijskih disciplina, u ski trčanju na 10 km i u sprintu na 1,35 km takmičit će se Strahinja Erić, dok će pored tih disciplina Miloš Čolić učestvovati i u biatlonu u sprintu 7,5 km i 10 km.



Naši takmičari su istakli kako su se spremili za ovo takmičenje i poručili da će dati sve od sebe da ostvare što bolje rezultate.



Uz takmičare delegaciju Bosne i Hercegovine čine njihovi treneri Almir Bužo, Milovan Jevtović i Dragan Jeftović, te mlada ambasadorica Lejla Tanović, Lana Grgić u svojstvu tehničkog osoblja. Šef misije je Said Fazlagić.



Bh. delegacija putuje u Tursku u subotu u 11:55 sati sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a prvi će se takmičiti Sara Šišić i Emina Husić u velslaomu 13. februara u 10 sati.