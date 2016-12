Lejla Tanović: Iza mene je najuspješnija sezona, cilj je plasman među 60 najboljih

Najbolja bosanskohercegovačka profesionalna biciklistkinja Lejla Tanović iza sebe ima najuspješniju sezonu u kojoj je postigla fenomenalne rezultate, ostvarivši plasman na 72. poziciju UCI liste što je najbolji ranking ikad postignut za BiH.

Lejla Tanović

Ova 22-godišnja Sarajka, prvakinja Balkana u seniorskoj konkurenciji, koja ima sedam titula državnog prvaka, sezonu je započela povredom, ali se nakon rehabilitacije uspjela vratiti na pobjednički kolosjek. Kako je sezona odmicala, Tanović je dizala formu i počela osvajati podije na značajnim međunarodnim utrkama. Sezonu je završila nominacijom za mladog ambasadora od Olimpijskog komiteta BiH za predstojeće igre mladih EYOF.



"Nakon dvije srebrene medalje s balkanskih prvenstava, cilj je bila zlatna medalja. Nakon izuzetno napete borbe protiv grčke prvakinje Varvare Fasoi uspjela sam ostavariti pobjedu u najjačoj 'elite' kategoriji. Pobjeda na Balkanskom prvenstvu je prva zlatna medalja u seniorskoj konkurenciji za BiH, što je sigurno jedna od mojih dražih utrka. Također, izdvojila bih plasman na 72. poziciju UCI liste što je najbolji ranking ikada postignut za BiH kao i moj lični", izjavila je Tanović.



Dodala je da joj je taj uspjeh jedan od najvećih minule sezone, jer skupljanje bodova protiv profesionalnih biciklistkinja iz cijelog svijeta je izuzetno napeto i borba traje čitave sezone. Izdvojila je prvu pobjedu na UCI utrci koju je ostvarila u Crnoj Gori, a za koju je sigurna da će pored medalje s Balkanskog prvenstva olakšati put do medalje i drugim biciklistima iz Bosne i Hercegovine.



UCI (Union Cycliste Internationale) je Svjetska biciklistička federacija u Švicarskoj pod čijim okriljem se takmiče svi biciklisti svijeta u svakoj dicsiplini. UCI je zadužen za cestovni biciklizam i takmičenja kao npr. Tour de France ali i takmičenja u XCO (cross country olympic) odnosno olimpijskom brdskom biciklizmu.



UCI lista je jedinstvena ranking lista profesionalnih biciklista, gdje se nalaze svi biciklisti svijeta u određenoj disciplini, a relevantnosti plasmana doprinosi i činjenica da ne postoji kategorizacija takmičara po težini ili godinama.



Napredak na ranking listi se ostvaruje putem UCI bodova, koji se prikupljaju na međunarodnim UCI utrkama. Najviše bodova nose svjetsko prvenstvo i svjetski kup, nakon toga evropsko prvenstvo, pa utrke kategorije C1,C2 i C3. Identičan sistem je u tenisu i na ATP listi.



Kada je u pitanju naredna sezona Lejla ističe da takmičenja počinju u aprilu, što je ujedno i mjesec s najvećim brojem utrka, tako da će nastupati krajem svake sedmice.



"Plan takmičenja za tu sezonu je veoma naporan, planirano je 15 UCI utrka, zatim nastup ne svjetskom kupu u Albstadu i Val di Soleu. Pored svjetskih kupova, nastupit ću na evropskom prvenstvu, koje se održava u Istanbulu. Svakako da je naša želja još veći napredak na UCI listi i ulazak u prvih 60 na svijetu, što će mi svakako olakašati prikupljanje bodova za olimpijske igre u Tokiju", rekla je Lejla.



Tokom zimskog perioda, dodala je, trening za svakog biciklistu je surov i zahtijeva mnogo motiva i volje. Kako kaže, svaki dan na biciklu je od tri do pet sati po svim vremenskim uslovima, bez obzira na to da li je kiša ili snijeg.



"Uvijek nastojimo ‘pobjeći’ u toplije krajeve, a naša je sreća da u Hercegovini imamo super uslove za trening. Brdski biciklizam je sport izdržljivosti, snage, brzine, tehnike i taktike, te zahtijeva mnogo vremena provedenog na treningu kako bi se svakom aspektu posvetila jednaka pažnja i postigla vrhunska forma. U sredini sezone, kada ima najviše takmičenja, rade se intenzivniji treninzi, budući da se utrke voze u najjačem tempu od početka do kraja", kazala je Tanović.



Utrke traju oko sat i po vremena po veoma teškim i tehničkim usponima s još težim spustevima na kojima je veoma teško ostati fokusiran, nakon što se dostigne maksimalni mogući puls na usponu. Brdski biciklizam se obično veže za prelijepe planinske predjele, međutim njeni treninzi su jako određeni, pa zbog toga nema mnogo slobode za trening u toku sezone, nego vozi uglavnom na istim predjelima koji odgovaraju programu treninga. Međutim, kada završi sezona, ističe da koristi svaki slobodni trenutak na biciklu i u prirodi.



Lejla je prvi put sjela na bicikl s 15 godina i svaki dan vozila po obližnjim planinama. U tom periodu se učlanila u Klub brdskog biciklizma "Puls" koji je imao dobar program za mlade bicikliste, koji je vodio njen trener Amar Njemčević. S napunjenih 16 godina prvi put je nastupila na utrci u disciplini olimpijskog brdskog biciklizma i osvojila prvo mjesto.



"Pobjeda je bila veliki pokazatelj da sam talenat za brdski biciklizam. Amarov specifičan program treninga i pristup, kao i moja posvećenost treningu vremenom su me doveli do rezultata o kojima sam sanjala. Trenutno imam još veće ciljeve poput odlaska na olimpijske igre u Tokio i osvajanja medalje na nekom velikom svjetskom takmičenju za Bosnu i Hercegovinu", precizirala je mlada biciklistkinja.



Objasnila je i koja je oprema neophodna za profesionalno bavljenje brdskim biciklizmom, a tu je prije svega bicikl koji predstavlja najvažniji dio, a jako je bitno da bude lagan, precizan i funkcionalan.



"Bitnu ulogu čini odabir pravih guma za stazu, što ovisi od sastava staze ali i od vremenskih uslova. Gume su napravljene od materijala koji se jako brzo troši. Za najbolje vrijeme na stazi potrebno je imati podešen pritisak u amortizerima i gumama prema uslovima, i to su obično detalji koji sprečavaju pucanje guma i padove, a podešavaju se na treninzima prije svake utrke. Najinteresantnija stvar je sigurno ‘power metar’. To je uređaj koji mjeri snagu koju proizvedem svakim okretajem pedale i prikazuje snagu u wattima. Snaga je u mom treningu pored pulsa veoma bitan parametar, tako da je to nešto što daje nevjerovatnu preciznost u mjerenjima koja se ne viđa tako često u drugim sportovima" pojasnila je Tanović.



Lejla Tanović imam sedam titula državnog prvaka, a osvajala je titule u sve četiri discipline (XCO, XCM-maraton, cestovni biciklizam i hronometar). Također je osvajala pet puta Premijer ligu BiH, odnosno svaki put od njenog prvog održavanja, što je podatak na koji je veoma ponosna.



Međunarodnih UCI medalja ima ukupno 16 od kojih su najznačajnije zlatna medalja iz Crne Gore na UCI C2 i bronzana iz Istanbula na UCI C1.



Za kraj je istakla da su joj drage dvije medalje iz Grčke, srebrena koju je osvojila na UCI C2 utrci u Naoussai i srebrena na veoma zahtjevnoj i teškoj etapnoj UCI utrci u Halkidikiju.