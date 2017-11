Zrinjski nastavlja takmičenje u Drugoj ABA ligi gostovanjem u Čačku

Foto: Fena

Košarkaši Zrinjskog nastavljaju takmičenje u Drugoj ABA ligi gostovanjem u Čačku kod Borca u srijedu.

Košarkaši Zrinjskog nastavljaju takmičenje u Drugoj ABA ligi gostovanjem u Čačku kod Borca u srijedu.

U regionalnoj ligi Mostarci su za sada na dvije domaće pobjede i dva gostujuća poraza, a trener Plemića Hrvoje Vlašić nada se da bi njegova ekipa u srijedu mogla do prve pobjede u gostima, iako smatra da je Borac favorit u toj utakmici.



"To je ekipa sastavljena od nekoliko vrlo iskusnih igrača koji su igrali praktično na skoro svim nivoima, mislim prije svega na Marka Marinovića. Primarno je zaustaviti njihovu tranziciju i šut za tri poena. Brzi su, dobro čitaju igru i kažnjavaju ako niste na istom trkačkom nivou s njima", kazao je Vlašić na konferenciji za novinare.



Dodao je kako Zrinjski mora odgovoriti energijom, trkom i kontrolom skoka. Ključno će biti skratiti "crne serije" koje su, po Vlašićevim riječima, koštale Zrinjski u dva gostujuća poraza u regionalnoj ligi.



"Ono što nam je bio problem u gostujućim utakmicama je da smo imali crnu rupu, na početku ili krajem utakmice. Ako želimo biti u egalu protiv Borca, moramo smanjiti te periode kada nemamo ideju u napadu i kada se ne branimo dobro. Ako nemamo neku ideju u napadu, moramo barem biti na energetskom nivou da se možemo braniti", poručio je Vlašić.



Centar Zrinjskog Marko Ljujić pohvalio je ekipu Borca, no smatra kako Zrinjski nije bez šansi.



"Borac je veoma nezgodan protivnik i neće nam biti nimalo jednostavno igrati tamo, ali mi ne idemo s bijelom zastavom. Učinit ćemo sve da iskoristimo njihove slabosti i da riješimo utakmicu u našu korist", kazao je Ljujić.



Zrinjski će odigrati tri utakmice u sljedećih sedam dana (ponedjeljak Student u Kupu Herceg-Bosne, srijeda Borac u ABA2 ligi, subota Vogošća u domaćem prvenstvu), a trener Vlašić kaže kako neće previše taktizirati te da će u sve tri utakmice ići na pobjedu.



"Mi protiv Studenta moramo biti maksimalno korektni, maksimalno agresivni i čekati period u kojem ćemo izdominirati. Apsolutno ne mogu odmarati nikoga, a sam tijek utakmice odredit će hoćemo li moći odmarati neke igrače. Sasvim sigurno da ćemo 'produžiti' klupu u te tri utakmice i uključiti što više igrača u rotaciju", zaključio je trener Zrinjskog.