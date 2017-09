Završeno je i sedmo takmičenje osnovaca i srednjoškolaca u uličnoj košarci, Sarajevo Tower S.ketch Street Basketball 2017.

Na turniru je učestvovalo 57 ekipa (228 školaraca) u tri konkurencije, do 9. razreda osnovne škole, do 2. razreda srednje škole i do 4. razreda srednje škole. Novi prvaci u svojim konkurencijama su postali ekipe Pete gimnazije, Druge gimnazije, i Katoličkog školskog centra - Mejtaš.ZA TREĆE MJESTO: O.Š. Safvet beg Bašagić 1 - O.Š. Musa Ćazim Ćatić (kap. Vlašić) 10:8FINALE: KŠC Mejtaš - O.Š. Zajko Delić 10:8POLUFINALA: Druga Gimnazija (kap. Bajramović) - Gimnazija Obala (3) 15:6, Gimnazija Katolicki školski centar "Sv. Josip" - Gimnazija Obala (2) 14:8ZA TREĆE MJESTO: Gimnazija Obala (2) - Gimnazija Obala (3) 8:2FINALE: Druga Gimnazija (kap. Bajramović) - Gimnazija KŠC "Sv. Josip" 15:11OSMINA FINALA: Srednja ekonomska škola (kap. Velić) - Treća Gimnazija (kap. Panjeta) 10:9, Srednja zubotehnicka skola (kap. Kosovac) - Druga Gimnazija (kap. Vrce) 15:0, Druga Gimnazija (kap. Sarić) - Srednja elektrotehnička škola (kap. Čomor) 11:1, Peta gimnazija - Tursko-bosanski Sarajevo koledž 15:0, Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Ademović) - Treća gimnazija (kap. Bektaš) 15:3, Prva bosnjacka gimnazija (kap. Redžepović) - Treća Gimnazija (kap. Bajramović) 12:9, Elektrotehnicka skola za energetiku (kap. Kahriman) - Gimnazija Obala 7 15:0, Prva gimnazija (kap. Maslar) - Međunarodna srednja škola (kap. Karavdić) 6:8ČETVRTFINALA: Srednja ekonomska škola (kap. Velić) - Srednja zubotehnicka skola (kap. Kosovac) 15:10, Druga Gimnazija (kap. Sarić) - Peta gimnazija 4:9, Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Ademović) - Prva bosnjacka gimnazija (kap. Redžepović) 15:2, Elektrotehnicka skola za energetiku (kap. Kahriman) - Međunarodna srednja škola (kap. Karavdić) 7:11POLUFINALA: Srednja ekonomska škola (kap. Velić) - Peta gimnazija 10:14, Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Ademović) - Međunarodna srednja škola (kap. Karavdić) 15:8ZA TREĆE MJESTO: Srednja ekonomska škola (kap. Velić) - Međunarodna srednja škola (kap. Karavdić) 7:2FINALE: Peta gimnazija - Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Ademović) 15:11Sve detalje o takmičenju možete pročitati na https://www.facebook.com/SketchStreetBasketballSarajevo Dječija sportska škola "Proacademia" i marketing agencija "B40" sedmu godinu za redom organizuju projekat "S.ketch Street Basketball", tamičenje u uličnoj košarci za osnovce i srednjoškolce, a od 2015. godine pored Sarajeva, osnovci i srednjoškolci se takmiče i u Banja Luci (od 23.9. do 24.9.2017.) i Mostaru.Najbolje ekipe u sve tri konkurencije nagradili su Sarajevo Tower, Juicy, i Bracom.Projekt su podržali Sarajevo Tower, Juicy Fruits, Rail Cargo Logistics, Eti, Apartmani Štini Do Bjelašnica, BBI Centar, Remove, i Alvogen. Medijski pokrovitelji: RSG radio, Antena Sarajevo, Hayat TV, Klix.ba, Oslobođenje i SCsport.ba.