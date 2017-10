Zapadna konferencija NBA lige: Može li iko ugroziti vladavinu Golden State Warriorsa

Večeras u dva sata poslije ponoći počinje 72. NBA sezona u kojoj titulu prvaka brane Golden State Warriorsi.

Jučer ste mogli pročitati najavu Istočne , a u ovom tekstu ćemo predstaviti učesnike Zapadne konferencije.Za razliku od Istoka, gdje su izraziti favoriti Cavsi i Celticsi, na Zapadu se čak pet ekipa s pravom nada mjestu u velikom finalu.Naravno, aktuelni prvacisu najveći favoriti. Zadržali su sve bitne igrače, a ionako fenomenalan arsenal oružja izvana su pojačali Nickom Youngom i Omrijem Casspijem. U ovom trenutku se čini da ih do odbrane titule može zaustaviti neka ozbiljna povreda glavnog trojca Curry-Durant-Green.Da bi skinuli Warriorse sa trona, glavni izazivači su pribjegli različitim metodama.su pojam za konstantu u NBA ligi, ekipu nakrcanu veteranima pojačao je i Rudy Gay koji, ukoliko ostane zdrav i shvati da je košarka timski sport, može biti izuzetno važan igrač Spursa. Kawhi Leonard napreduje iz sezone u sezonu i neka vas ne iznenadi ukoliko ove sezone uzme MVP nagradu.s druge strane pokušava napraviti instant rezultat, ovog ljeta su u klub došli Paul George i Carmelo Anthony, a klub nije napustio niko previše važan. Glavno pitanje je koliko će lopti trebati na parketu s obzirom na to da pomenuta dvojica ništa manje ne "peglaju" loptu nego aktuelni MVP Russell Westbrook. Ukoliko njih trojica "kliknu" na terenu i van njega, od Thundera očekujmo velike stvari pa i napad na titulu.su prošle sezone oduševili run and gun stilom igre, no u play-offu nisu imali previše uspjeha jer je James Harden zakazao u najvažnijim utakmicama. Ovog ljeta Patricka Berverleyja su zamijenili Chrisom Paulom koji bi trebao donijeti smirenost u ključnim trenucima, koja im je toliko potrebna. Uz Trevora Arizu sada su na boku dobili još jednog defanzivnog asa Luca Mbaha Moutea i vidjet ćemo za koji plasman na Zapadu će ovaj eksperiment biti dovoljan.Što se tiče ostalih ekipa, bit će zanimljivo pratitikoji su mladoj jezgri dodali Jimmyja Butlera, Jeffa Teaguea i Jamala Crawforda koji pružaju neophodan kvalitet i iskustvo. Plasman u play-off je izgledan, ali za napad na finale će ipak morati sačekati još koju godinu.Klubovi iz Los Angelesaće konačno biti podjednaki kvalitetom s obzirom na to da je slavniji klub napredovao u odnosu na prošlu sezonu, dok je onaj "manji" nazadovao odlaskom Paula.će i ove sezone najvjerovatnije ući u play-off, ali prolazak prve runde bi bilo iznenađenje. Jusuf Nurkić će se boriti za novi ugovor i od njega očekujemo mnogo ove sezone, vjerovatno će biti blizu double-double prosjeka.