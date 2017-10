Istočna konferencija NBA lige: Cavaliersi i Celticsi promiješali karte, ko će profitirati?

U noći sa utorka na srijedu počinje 72. NBA sezona u kojoj titulu prvaka brane Golden State Warriorsi.

U noći sa utorka na srijedu počinje 72. NBA sezona u kojoj titulu prvaka brane Golden State Warriorsi.

O ovom tekstu ćemo predstaviti učesnike Istočne, a sutra ćete moći čitati najavu Zapadne konferencije.



Favoriti na Istoku su Cleveland Cavaliersi i Boston Celticsi koji će i otvoriti sezonu, a zanimljivo je da su tokom ljeta napravili razmjenu u kojoj su dresove zamijenili Kyrie Irving i Isaiah Thomas. Zaista je teško reći ko je bolje prošao u tom miješanju karti, a odgovor ćemo saznati tek u maju kada se bude igralo finale Istoka.



Cavsi su, kao i prethodnih sezona, najveći favoriti za pobjednika Istoka i odlazak u veliko NBA finale. LeBron James ulazi u 34. godinu i više nego ikad mu je potrebna pomoć saigrača ukoliko želi doći do četvrtog prstena. Osim Thomasa, koji će zbog povrede propustiti početak sezone, veliko pojačanje Cavsima će biti LeBronov prijatelj Dwyane Wade koji će također tražiti četvrtu titulu.



Iako nije zvučno ime, Jae Crowder bi mogao biti djelić slagalice koji je nedostajao Clevelandu u obračunu sa Warriorsima prošle sezone s obzirom da je sposoban na vrhunski način braniti sve vanjske pozicije. Također, veoma bitna stvar je zdravlje novopridošlih Derricka Rosea i Jeffa Greena koji su proteklih sezona više na terapijama nego na parketu.



Generalni menadžer Bostona Danny Ainge je ovog ljeta konačno "odriješio kesu" i krenuo na sve ili ništa. Osim Irvinga, u Boston je stigao i Gordon Hayward koji garantuje 20+ poena i vrhunsku odbranu na perimetru, ali da bi ga doveli Celticsi su se morali odreći najboljeg defanzivca ekipe Averyja Bradleyja čiji će se izostanak osjetiti posebno na početku sezone. Ipak, Brad Stevens će sigurno pronaći način da tokom sezone ponovo uštima ekipu na defanzivnom polju, tako da nas sigurno očekuje velika borba za najbolju ekipu Istoka.



Kada su u pitanju ostale ekipe, na visok plasman ciljaju Washington Wizardsi koji su praktično zadržali prošlogodišnju ekipu na okupu i nadaju se da će Bradley Beal i Otto Porter nastaviti s napretkom, a ista situacija je sa Toronto Raptorsima koji bukvalno nisu promijenili nijednog igrača.



Posebno će biti zanimljivo pratiti Philadelphia 76erse koji su završili "Proces" i konačno će sa najtalentovanijom ekipom lige napasti play-off. Koliko će u tome uspjeti najviše će zavisiti od zdravlja Joela Embiida.



Ostale ekipe su, čini se, slabije nego prošle godine, a najveći pad treba očekivati od Atlanta Hawksa čiji će svaki napad počinjati i u većini završavati Dennis Schröder. New York Knicksi će i ove sezone biti na dnu, s tim da od Kristapsa Porzingisa treba očekivati brutalne partije. Brooklyn Netsi bi mogli biti zanimljiva ekipa za gledanje ukoliko se D'Angelo Russell i Jeremy Lin dogovore ko će biti alfa u ekipi. Ipak, ukoliko bismo stavljali novac na ekipu koja će završiti na posljednjem mjestu Istoka, to bi definitivno bili Chicago Bullsi.



Mirza Teletović bi u Milwaukee Bucksima koji su dobri toliko da uđu u play-off, ali da tamo ne naprave značajniji rezultat, trebao imati manju minutažu od prošlogodišnje.