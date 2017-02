Vasiljević: Potrebna nam je podrška u Kupu BiH protiv Slobode, navijači su naš šesti igrač

Košarkaši Bosne Royal Jelly u srijedu dočekuju ekipu tuzlanske Slobode. Utakmica se igra sa početkom u 18:30 sati i očekuje se odlična košarkaška predstava u Skenderiji.

Saša Vasiljević (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Ove dvije ekipe susrele su se dva puta ove sezone. U prepunoj Skenderiji kada su slavili Studenti i proteklog vikenda u sjajnoj atmosferi u Mejdanu kada je ekipa Slobode zabilježila pobjedu.



Najiskusniji u redovima Bosne Saša Vasiljević poziva sve navijače da dođu i podrže domaću ekipu.



"Ekipu Slobode dobro poznajemo i nadamo se dobroj utakmici. Atmosfera u naše dosadašnje dvije utakmice je bila zaista sjajna i nadam se da će Skenderija i u srijedu biti puna. Do sada su navijači bili naš šesti igrač, a sada očekujemo još veću podršku do kraja sezone", istakao je Vasiljević.



Trener Studenata je čestitao Slobodi na pobjedi, ali i njihovim navijačima na sjajnoj atmosferi koju su pripredili.



"Ekipa Slobode je zasluženo slavila i čestitam im na tome. Znali smo da su na domaćem parketu jako neugodan protivnik i oni su to i pokazali. Zahvalio se bih se publici na izvanrednoj atmosferi koju su napravili i ovo je bio praznik košarke, a nadam se da će i u budućnosti biti što više ovakvih utakmica. U srijedu nas očekuje utakmica Kupa i pozvao bih publiku da u što većem broju dođe i priredi još jedan spektakl", rekao je Dušan Gvozdić.



Pobjednik ovog susreta će osigurati plasman na Final Four Kupa BiH koji će se odigrati 18. i 19. februara.