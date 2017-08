Prije nešto više od 38 godina Košarkaški klub Bosna je u Grenobleu postao prvak Evrope, savladavši italijanski Emerson u finalu Kupa evropskih šampiona rezultatom 96:93.

Najbolji sportista Bosne i Hercegovine svih vremena Mirza Delibašić je ubacio 30 poena, ali ni takav performans legendarnom Kinđetu nije donio epitet junaka utakmice. Kapiten Studenata Žarko Varajić je postigao čak 15 poena više.



S 45 postignutih poena u finalu, ovaj rođeni Nikšićanin postavio je rekord koji sasvim sigurno nikada neće biti oboren.



Varajić je u Al Jazeerinoj emisiji "Sportski magazin" govorio o najslavnijim danima Bosne, Kinđetu, ali i o aktuelnoj situaciji u sarajevskom klubu te evropskoj košarci.



"Bosna možda te godine nije bila najbolja, ali je bila najkompaktnija s najviše želje da dođe do te titule. To jedinstvo i uloženi rad su nam se na najbolji mogući način vratili. To je rezultat na koji smo svi ponosni", prisjetio se titule prvaka Evrope legendarni Varaja.



O Kinđetu, kao vjerovatno i svi oni koji su imali priliku da ga upoznaju, govori sve najbolje.



"Bio sam u prilici da igram u karijeri s NBA igračima poput Larryja Birda, ali nikada nisam vidio čarobnjaka magične moći kao što je bio Mirza Delibašić", kaže Varajić koji ističe kako se nije smjela dozvoliti propast Bosne.



"Srce me boli za Bosnom jer ona je moj život, moja mladost, moja ljubav i nešto što s ponosom izgovaram. Danas je Bosna totalno po strani, tu osuđujem i gradske oce i ljude koji nisu prepoznali da su to trajne vrijednosti koje moraju da se njeguju", rekao je Varajić.



Na Evropskom prvenstvu koje počinje posljednjeg dana ovog mjeseca nastupit će četiri reprezentacije iz bivše Jugoslavije - Srbija, Hrvatska, Slovenija i Crna Gora.



"Evropsko prvenstvo će nam donijeti dosta prijatnih rezultata. Četiri reprezentacije iz bivše Jugoslavije će igrati na njemu i svi su u ozbiljnoj konkurenciji za visok plasman. Žao mi je što BiH koja ima nevjerovatnih mladih igrača i jedan broj NBA igrača nije izborila plasman, jer bi i ona bila među kandidatima za najviši plasman", rekao je na kraju razgovora legendarni Žarko Varajić.