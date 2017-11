Košarkaši Cedevite izgubili su u petom kolu grupe A Eurocupa u gostima kod Levalloisa rezultatom 92:81.

Cedevita je odlično otvorila meč i nakon prvih deset minuta je vodila rezultatom 23:16.Domaća ekipa je uspjela do poluvremena stići na minus tri (44:41), a potom je u trećoj četvrtini preokrenula rezultat, te se u posljednju dionicu igre ušlo s prednošću francuskog sastava rezultatom 62:60.Košarkaši zagrebačkog kluba su pokušali doći do pobjede, no nisu u tome uspjeli i upisali su treći poraz.U redovima Cedevite Andrija Stipanović je postigao 15 poena uz 6 skokova i 4 ukradene lopte, dok je Džanan Musa susret završio s 10 poena, 4 asistencije i 3 skoka.Klemen Prepelič i Remy Lesca su predvodili pobjednički sastav s po 21 poenom, dok je najefikasniji u redovima Cedevite bio Demetris Nichols s 19 postignutih poena.