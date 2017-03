Foto: Twitter

Košarkaši Portland Trail Blazersa nakon produžetaka pobijedili su Philadelphiju 76erse s rezultatom 114:108, a bh. košarkaš Jusuf Nurkić odigrao je sjajnu utakmicu.

Košarkaši Portland Trail Blazersa nakon produžetaka pobijedili su Philadelphiju 76erse s rezultatom 114:108, a bh. košarkaš Jusuf Nurkić odigrao je sjajnu utakmicu.

Naš košarkaš na parketu je proveo ukupno 38 minuta i za to vrijeme je došao do rekorda karijere u poenima, skokovima, asistencijama i blokadama.



Nurkić je meč završio sa 28 poena, 20 skokova, osam asistencija i šest blokada te je apsolutno dominirao pod koševima.



Zanimljivo da je naš centar tako postao prvi igrač nakon legendarnih Shaquillea O'Neala i Charlesa Barkleya koji je postigao najmanje 28 poena, 19 skokova, osam asistencija i šest blokada u jednoj utakmici.







U redovima Trail Blazersa, osim Nurkića, istakli su se Lillard sa 24 i McCollum sa 23 poena, dok je prolaznu ocjenu kod Philadelphije dobio Dario Šarić, koji je meč završio sa 28 ubačenih poena.



Nurkić je nakon susreta stao pred kamere kako bi dao izjavu, a zbog ovacija publike jedva je došao do riječi.



"Ne zanima me toliko statistika, samo želim da pobjeđujemo. U Portlandu se osjećam kao kod kuće. Već volim ovo. Želim da se zabavljam i da pobjeđujem", rekao je oduševljeni Nurkić.