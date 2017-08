Poznati potencijalni protivnici košarkaške reprezentacije BiH u kvalifikacijama za SP

Naša reprezentacija ide na jedno od X2 mjesta

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je sinoć pobijedila Armeniju i plasirala se u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Poznati su potencijalni protivnici našoj košarkaškoj selekciji, s obzirom da su kvalifikacione grupe izvučene ranije.



Naša reprezezentacija je zauzela drugo mjesto u pretkvalifikacionoj grupi, te će moći biti žrijebana u grupe A, C, E i G.



U grupi A su Crna Gora, Slovenija i Španija, u grupi C su Poljska, Litvanija i Mađarska, u grupi E su Belgija, Francuska i Rusija, dok su u grupi G Njemačka, Srbija i Gruzija.



Bez ikakve sumnje, najlakša grupa je C, dok je najteža E.



Žrijeb će biti održan 24. augusta u Minhenu s početkom u 11:30 sati, a kvalifikacije počinju 23. novembra ove godine.



Po tri najbolje ekipe iz svih grupa će proći u drugi krug u kojem će se spojiti grupe A i B, C i D, E i F, te G i H. Ekipe prenose bodove iz međusobnih duela iz svojih grupa, a po tri najbolje ekipe iz novoformirane četiri grupe će se plasirati na Svjetsko prvenstvo u Kinu.



Bitno je napomenuti da u kvalifikacijama neće igrati igrači iz NBA lige i Eurolige.