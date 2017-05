Pippen: LeBron je bolji od Magica i mene, ali nije nadmašio Jordana i Bryanta

Foto: EPA

Legendarni američki košarkaš Scottie Pippen je izjavio kako LeBron James još uvijek ne može da se poredi sa Michaelom Jordanom, a čak ni sa Kobeom Bryantom.

"LeBron se ne može porediti sa Jordanom. Čak nije nadmašio ni Bryanta. Iskreno, mislim da se on i ne treba upoređivati sa njima jer igraju na različitim pozicijama. Kobe i Michael su bekovi, oba su skoreri. Kyriea Irvinga možemo upoređivati sa njima, a ne LeBrona. Oni su igrači koji trpaju koš protivnika nemilice, dok je LeBron savršen organizator igre", rekao je Pippen i potom nastavio:



"On je bolji playmaker od njih dvojice. Ustvari, on igra kako smo Magic Johnson i ja igrali. Priznajem da je bolji od nas obojice, prvenstveno zbog fizičkih predispozicija", rekao je Pippen za ESPN-ovu emisiju "SportsCenter".