Bh. košarkaš i član Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić ima novu muzičku numeru koja ga prati na zagrijavanju.

Bh. košarkaš i član Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić ima novu muzičku numeru koja ga prati na zagrijavanju.

Naime, sada je ljubimcu navijača Blazersa omiljena pjesma Dine Merlina i Harija Varešanovića - "Dabogda"."Nemam pojma šta je to bilo. Čini mi se da stvari izmiču kontroli. Meni se svidjelo Nurkićevo skakačko izdanje, a pjesmu je naravno sam uvrstio među ostale numere. Izgleda da je prvi došao do uređaja i birao pjesmu", prokomentarisao je saigrač Evan Turner Nurkićevu novu muzičku podlogu.Podsjetimo, bh. centar se do sada zagrijavao uz Nedeljka Bajića Baju i pjesmu "Nemoguća misija".Inače, Nurkić je sinoć odigrao sjajnu partiju protiv Phoenix Sunsa gdje je za 16 minuta postigao 16 poena