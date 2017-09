Foto: Twitter

Bosanskohercegovački košarkaš i centar Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić (23) naporno je radio proteklog ljeta kako bi se što bolje spremio za novu sezonu. Nurkić je kazao da je smršao oko 16 kilograma, ali i da se nikada nije osjećao bolje.

"Izgubio sam oko 16 kg, ali i dalje imam 122 kg. I dalje sam snažan", kazao je Nurkić na konferenciji za medije.



Novinare je zanimalo šta je želio postići smanjenjem kilograma i kakve predstave mogu očekivati od njega, a on je odgovorio da želi igrati što više, jer se nalazi u najboljem stanju u životu. Dodao je da želi ostati u Portlandu i produžiti ugovor, ali da ne odlučuje on o tome.



"Ne znam šta vi očekujete od mene, ali ja znam šta ja očekujem. Isti igrač, ali želim više igrati i brže trčati. Ja, moj tim i menadžer smo imali cilj da budem u najboljem mogućem stanju. Nikada nisam bio u boljem stanju u životu. Nikada nisam bio jači mentalno niti više fokusiran. Želim biti u ovom klubu, mislim da se nalazim u najboljem mjestu za mene. Sada je na mom menadžeru i čelnicima da se dogovore povodom novog ugovora, to nije do mene", kazao je bh. centar.



Nurkić je u februaru iz Denver Nuggetsa stigao u Portland gdje je pružio sjajne predstave, u namjeri da bude još bolji poremetila ga je povreda. Bh. košarkaš je u 20 mečeva za Blazerse prosječno ubacivao 15,2 za prosječno nešto više od 29 minuta provedenih na parketu. Imao je i odličan prosjek skokova po meču koji je iznosio 10,4.



"Nemam šta da dokazujem, jer znam ko sam kada mi se pruži prava šansa. Ovdje su mi dali šansu i sretan sam što sam odabrao pravi tim", rekao je Nurkić.



Tokom pauze je vrijedno trenirao i najveći dio "odmora" proveo je u Portlandu kako bi što bolje upoznao grad i bio što spremniji za sezonu. Žrtvovao se i time što je iz ishrane nekih mjesec i po dana izbacio šećer, a vježbao je i šut za tri poena.



"Bilo je teško doći u ovu poziciju, ali sam ponosan na sebe i sada čekam utakmicu", rekao je novinarima.







Posebno je naglasio da od svoje ekipe, koja je jako mlada, očekuje da igra mnogo bolju odbranu.



"Mislim da možemo biti grupa poput Detroita u vrijeme Chaunceyja Billupsa i Rasheeda Wallacea, iako smo najmlađi tim lige. Ne znam kakva je naša budućnost, ali sada želimo biti 'loši momci'. Naš tim mora igrati odbranu, jer ranije je naša odbrana bila smeće. Jednostavno je ako želiš pobijediti, moraš igrati odbranu", objasnio je Nurkić.



Nurkić je pred početak ove sezone dobio i pjesmu koju je sastavio radio "102.9/750 The Game", a pjesma je obrađena kao parodija na pjesmu “Work b**ch” od Britney Spears. Pjesma se zove "Nurk-ic".







Prva utakmica Portlanda u novoj sezoni na rasporedu je 4. oktobra u 4:00 sati ujutro po našem računanju vremena, a igrat će je protiv Phoenix Sunsa.