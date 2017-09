Memorijalni turnir "Mirza Delibašić" počeo je večeras u Skenderiji, a ovo je 13. po redu takmičenje koje se organizuje u znak na sjećanje na najveću legendu bh. košarke.

Ove godine na turniru učestvuju KK Budućnost VOLI iz Podgorice, OKK Sloboda Tuzla, slovenačka Krka iz Novog Mesta, te domaćin KK Bosna Royal. U finalnom dvoboju u nedjelju snage će odmjeriti Budućnost i Krka.



Odigrani su polufinalni mečevi gdje je Budućnost savladala Slobodu 85:61 (22:20, 18:18, 26:10, 19:13). Tim iz Podgorice do pobjede je vodio Nikolić s 26 postignutih poena, dok je Gibson dodao 10. Kod Tuzlaka je najefikasniji bio Čampara sa 16 poena.



U drugom meču Krka je pobijedila Bosnu Royal rezultatom 72:70 (12:19, 27:17, 24:18, 9:16).



Strudenti su na početku poveli 12:6, ali su Slovenci smanjili na 14:10, a potom je ponovo uslijedila serija domaćih koji su prvu četvrtinu okončali vodstvom 19:12.

U drugoj dionici Bosna je vodila 30:19, ali je onda Krka serijom 11:0 stigla do poravnanja.



Potom su igrali još bolje pa su na odmor otišli s prednosšću 39:36.

Krka je bila bolja i u trećoj četvrtini koju su riješili u svoju korist 24:18 i tako su u posljednjih deset minuta ušli s prednosšću od devet poena, a bilo je 63:54.

Dramatično je bilo u posljednjoj četvrtini. Nakon vodstva Krke, Bosna se vratila na minus tri, bilo je 62:65. To se sve dešavalo pet minuta prije kraja. Bilo je neizvesno u posljednjoj minuti. Bosna je smanjila prednost na 69:68. Rezultat je bio 70:70 dvadesetak sekundi do kraja.



No, u posljednjem napadu presudni koš za Krku ubacio je Bratož za konačnih 70:72. Kod Krke je najefikasniji bio Fifolt s 17 poena, dok je kod Bosne Knežević ubacio 15.



Utakmica za treće mjesto igra se u nedjelju u 17:30 sati , dok je finale na programu u 20:00 sati, a ulaz za sve utakmice je slobodan.