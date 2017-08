Košarkaška reprezentacija BiH danas saznaje protivnike u kvalifikacijama za SP 2019.

Košarkaške reprezentacije koje su prošle pretkvalifikacije danas će u 11:30 sati saznati u kojim će se kvalifikacionim grupama takmičiti za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Kini.

Žrijeb se održava u Minhenu od 11:30 sati, a u njemu će se naći i reprezentacija Bosne i Hercegovine.Podsjetimo, naša selekcija je zauzela drugo mjesto u pretkvalifikacionoj grupi A te će u žrijebu moći biti smještena u grupe A, C, E ili G.Kvalifikacione grupe izgledaju ovako:Uz našu reprezentaciju, selekcije koje mogu biti na mjestima predviđenim za drugoplasirane reprezentacije iz pretkvalifikacija (X2) su i Austrija, Bjelorusija i Kosovo koje iz političkih razloga (Srbija) ne može biti žrijebano u grupu G.Prvoplasirane selekcije iz pretkvalifikacija će biti žrijebane na mjesta X1, a to su: Švedska, Holandija, Estonija i Bugarska.Kvalifikacije počinju 23. novembra ove godine, a završavaju se 25. februara 2019. godine.Po tri najbolje ekipe iz svih grupa će proći u drugi krug u kojem će se spojiti grupe A i B, C i D, E i F te G i H. Ekipe prenose bodove iz međusobnih duela iz svojih grupa, a po tri najbolje ekipe iz novoformirane četiri grupe će se plasirati na Svjetsko prvenstvo u Kinu.Veoma bitno je napomenuti da u kvalifikacijama neće igrati igrači iz NBA lige i Eurolige.