Košarkaši Bosne Royal započeli pripreme, cilj plasman u prvu ABA ligu

Aleksandar Damjanović (desno) novi trener Bosne (Foto: Facebook/KK Bosna Royal)

Košarkaši Bosne Royal danas su krenuli s pripremama za predstojeću sezonu u kojoj će nastupati u čak tri takmičenja.

Naime, Sarajlije očekuje nastup u kvalifikacijama za FIBA Ligu prvaka, Drugoj ABA ligi, kao i domaćem prvenstvu.



"Pred nama su tri takmičenja koja su izuzetno zahtjevna, prije svega kvalifikacioni dio FIBA Lige prvaka, zatim nas očekuju izazovi u Drugoj ABA ligi i domaćem prvenstvu. Sigurno će biti mnogo posla i problema, ali mi ćemo se truditi da to sve amortizujemo i da na pravi način odradimo svoje zadatke i da dođemo do rezultata koji nam je zacrtan kao cilj koji želimo da dohvatimo na kraju sezone. Ono osnovno čime se vodimo jeste taj cilj, a to je plasman u Prvu ABA ligu. Imamo mogućnost na dva fronta da se dokopamo tog cilja. Učinit ćemo sve, put je dug, ali to je ono čime ćemo se voditi i što će nam biti konačna destinacija'', poručio je trener Bosne Aleksandar Damjanović i dodao da će igranje na tri fronta predstavljati problem za njegovu ekipu.



''Sigurno da je to dodatni problem koji ćemo morati da rješavamo u hodu. Što se tiče domaćeg prvenstva, koliko sam shvatio, još nije riješeno na koji način ćemo uklapamo sve te utakmice. To ćemo odraditi u dogovoru s Košarkaškim savezom BiH. Međutim, spremni smo na sve scenarije tako da ćemo nastojati da ekipu spremimo da igramo tri utakmice sedmično jer je zaista moguće da dođe i takva situacija. To je malo previše, ali ako bude tako mi ćemo se i tome prilagoditi'', naveo je Damjanović.



Trener je zadovoljan pojačanjima pred ovu sezonu, a u narednom periodu očekuje da se treninzima priključe još nekoliko igrača.



''Na današnjem treningu je tu mladi Draško Knežević, Aleksandar Radukić i Miroslav Pašajlić. U ovoj sedmici očekujemo dolazak mladog momka s američkih koledža Devone Walkera, ovo će mu biti prva sezona u Evropi. Imamo dogovor i s mladim Crnogorcem, B reprezentativcem te države Milijom Mikovićem, koji bi se trebao priključiti tokom sedmice. On je bio na nekoj turneji pa će se kasnije priključiti našim pripremama. Imat ćemo još jednog iskusnog američkog igrača, Cory Bradforda, koji će stići tokom sedmice i mislim da smo u završnoj fazi pregovora s Goranom Ikonićem. Svi znamo ko je on i šta je, nadam se da ćemo i taj dio posla završiti uspješno pa da nam se on priključi početkom sljedeće sedmice'', zaključio je novi trener Bosne Royal.



Damjanoviću su se na prozivci odazvali Draško Knežević, Aleksandar Radukić, Maksim Šturanović, Adi Alikadić, Ahmed Bjelak, Haris Ćurevac, Ivo Garić, Asim Topčić, Aldin Đelmo, Atif Durak i Miroslav Pašajlić.