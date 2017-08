Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je poražena od selekcije Švedske rezultatom 81:73 (20:23,18:15, 17:23, 26:12). Na taj način bh. tim porazom je počeo pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Utakmica se igrala u Norrkopingu, a izabranici Duška Vujoševića težili su da ostvare trijumf koji bi im donio dosta optimizma i samopouzdanja pred nastavak pretkvalifikacija. Ipak, nisu uspjeli. Podmlađeni i neiskusni bh. tim pružio je dobar otpor favorizovanim Šveđanima.



Domaći bolje otvaraju prvu četvrtinu, poveli su 7:2. No, polovinom prve dionice bh. tim je preokrenuo na 10:9. Do kraja prve četvrtine vodila se velika borba na parketu. Rezultat je bio izjednačen, a nakon 10 minuta igre bilo je 20:23.



Raspoloženi Džanan Musa je pogodio za tri poena u posljednjoj sekundi za prednost BiH. Izabranici Duška Vujoševića, kako je i najavljeno, igrali su do krajnjih granica svojih mogućnosti.







U nastavku domaći kreću nešto agresivnije. Bh. reprezentativci su napravili i nekoliko grešaka i dozvolili izabranicima Vedrana Bosnića da dođu do prednosti 30:28. Musa je u 16. minuti igre poravnao na 30:30, a to je bio njegov 11. poen.



U tim trenucima igrale su se agresivne odbrane, a Musa, Vrabac i ostali pokazali su veliku požrtvovanost na parketu.



Kod vodstva BiH 38:36 selektor domaćih dobio je tehničku grešku. Ipak, bh. tim nije uspio iskoristiti niti slobodno bacanje, ali ni napad. Na odmor se otišlo kod rezultata 38:38.



Premda su domći bolje otvorili treću dionicu, bh. tim je zaigrao sjajno i tri minute prije kraja došao do prednosti 57:51. Musa je u tim trenucima imao 13 ubačenih poena, Lončar 10, a Renfroe i Tomić po 8.







Kod Šveđana Eriksson je ubacio 20. Selektor Vujošević zahtijevao je agresivnu odbranu. Treća četvrtina okončana je vodstvom bh. tima 61:55.



Posljednju dionicu domaći otvaraju tricom i smanjuju zaostatak. Ipak, koševima Sefića i Hasandića izabranici Duška Vujoševića stižu do 65:58. U narednom napadu domaći poentiraju. Nešto više od šest minuta prije kraja semafor je pokazivao 64:65. Ubrzo su domaći došli i do vodstva pet i pol minuta prije kraja.



Za dobru seriju domaćih bh. tim nije imao odgovor. Velike pogreške i gubljenje lopti u napadu omogućilo je domaćima da povećavaju prednost. Nešto manje od tri minute bilo je 73:69, a prethodno je Lončar poentirao. Musa je smanjio na 73:71. Ipak, u narednom napadu Linqvidst uzvraća trojkom. Rezultat je bio 75:73 46 sekundi do kraja, a onda je Eriksson pogodio za tri poena. Na kraju je bilo 81:73 za domaće.



Najefinasniji kod domaćih bio je Eriksson sa 25 poena, dok je kod gostiju Musa ubacio 17. Uz Erikssona najefikasnije kod domaćih bio je Gaddefors sa 16 ubačenih poena, dok je u bh. timu uz Musu, Lončar ubacio 16 poena.



Kod domaćih je Massamba imao 6 asistencija, a u bh. timu Renfroea 3. Statistički gledano presudila je posljednja četvrtina koju je domaći tim riješio u svoju korist 26:12.



Nakon Švedske, bh. košarkaši u Sarajevu 5. augusta dočekuju Slovačku.